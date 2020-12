Responsables

Gracias a la covid hemos sacado del fondo del diccionario términos que hasta hace unos meses usábamos muy de vez en cuando o nunca como cuarentena, coronavirus, pandemia, confinamiento, positividad, asintomático y, sobre todo, pangolín. En los últimos días, el trending topic es allegado y, entre bromas y veras, muchos han ido corriendo a consultar a la RAE para saber si alguna de las acepciones de la palabra les permite colar al novio/a la novia en la cena de Nochebuena o marcharse al pueblo o a una casa rural con unos amigos muy cercanos, o sea, allegados. Qué se le va a hacer, cuando no hay cabeza, no hay cabeza y miedo me da el uso que le den quienes carecen de la mínima prudencia y sentido común a la declaración responsable. Con este papel, cualquiera puede entrar y salir de Navarra libremente en fechas de celebración si asegura que va a reunirse con la familia y en caso de un requerimiento policial, basta con mostrar un documento firmado. Imagino que es la mejor idea que se le ha ocurrido a la administración para facilitar tantos deseados encuentros, pero lo primero que pensé es que ahí estaba otro justificante-gatera, idéntico al que los anti mascarillas vienen utilizando para escaquearse del uso de éstas. Con los jetas es difícil razonar.