El actor Quim Gutiérrez contó el otro día en televisión que es un maniático de los bolis y que encontró el perfecto en una habitación del Tres Reyes. Se trataba de un Bic fabricado sólo para hoteles y, tal fue su entusiasmo, que le regalaron 25. Como loca de la papelería y especialmente de cualquier artilugio para escribir, busco y pruebo lápices, plumas y bolígrafos por las tiendas con la ilusión de toparme con el que me pirre, con el definitivo. Las cosas que gustan de verdad han de venir a nosotros tras un esfuerzo, como consecuencia de un trabajo serio y bien hecho. Por ello, cuando leo que ahora se está afamando un nuevo grupo negacionista, los Biólogos por la Verdad, y sus teorías conspirativas me puede la ira. Su negación o desvirtuación de las conclusiones de investigaciones basadas en el método científico y el uso de falacias lógicas –argumentos que parecen válidos pero que carecen de rigor– les han llevado a sostener falsedades como que las vacunas contra la covid alteran el genoma humano, que las PCR son ineficaces o que los asintomáticos no contagian. Quienes sostienen que la pandemia es una farsa para generar miedo están a la altura de esos bolis que todos tenemos tirados por casa, que nunca sabes de dónde han salido y que escriben fatal. Son una mierda.