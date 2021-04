Zizur despega después de 12 años

El impulso del Ayuntamiento al nuevo parque comercial y de servicios de Ardoi va a permitir relanzar, con una oferta económica atractiva, un municipio de 15.400 habitantes, puerta de entrada a la gran ciudad

La reactivación económica de muchos polígonos en punto muerto dependen de muchos factores, no sólo de la sucesivas crisis económicas o sanitarias, también del impulso político. Lo ha demostrado el Ayuntamiento de Zizur, al que le ha tocado no sólo transformar un barrio dormitorio como es Ardoi, promovido en los años de vinos y rosas al otro lado de lo que es la carretera de Estella, hoy Autovía. A aquella nueva urbanización separada del núcleo central de viviendas, a la que ha habido que dotar de servicios, duplicando en muchos casos los ya existentes, le vio nacer un polígono de actividades económicas (otro, mayor si cabe, a la Cendea de Cizur junto a Gazólaz) hace doce años bajo el gobierno de UPN. Construir viviendas es fácil. Es dar negocio a las empresas. Lo difícil es crear escuelas, espacios deportivos y culturales, y hacer municipios autónomos en materia de comercio y servicios. También dotar de contenidos a suelos que, en su día, se recalificaron para beneficio de sus propietarios. Como ocurrió en Guenduláin. La llegada de Geroa Bai al gobierno municipal ha permitido dar respuesta a las necesidades de Ardoi y, en general, de un municipio de 15.400 habitantes. Ha permitido superar obstáculos en muchos casos burocráticos, desbloquear la venta de parcelas y cambiar los usos del polígono para dar cabida a nuevas actividades. En un parque desértico durante años se ha logrado abrir un supermercado, un restaurante de comida rápida, y ahora una empresa promotora parece dispuesta a invertir en la que, sin duda, es una de las puertas de entrada a la gran ciudad desde Logroño. De momento está confirmada la apertura de un gran supermercado, un gimnasio de gran formato, varios locales de restauración y diferentes espacios comerciales de automoción, de hogar, etc. Como señala hoy su alcalde Jon Gondán, el nuevo parque comercial ha sido una apuesta clave para el desarrollo de la localidad. Un proyecto en el que van a tener cabida empresas y comercios que "enriquecen nuestro pueblo" sin recurrir a un macrocentro comercial o a grandes multinacionales. Un ayuntamiento que ha sabido apoyar a su comercio y hostelería durante la pandemia, y que ha lanzado un nuevo Plan Reactiva Zizur. Proyectos a los que no faltan ideas pero también mucho trabajo y capacidad de negociación.