Los datos de la pandemia de covid registrados en Navarra y en el Estado en las últimas semanas y la progresiva eliminación en las restricciones, nos acercan más que nunca a un escenario de normalidad

Parece que por fin se atisba el final del túnel. La eficacia de las vacunas y la implicación de la población a la hora de acudir a inocularse han llevado el combate contra la pandemia a una posición de ventaja después de largos meses de pelea, de olas que van y vienen y de restricciones de quita y pon. Los datos invitan al optimismo y, huyendo de euforias, recuperar poco a poco la normalidad que conocimos antes de marzo de 2020 ya no se antoja tan lejano ni tan sujeto a la llegada de nuevos aluviones de casos que, por su elevada incidencia, acababan suponiendo una frustrante marcha atrás. En el ámbito de Navarra, los datos de las últimas semanas vienen siendo esperanzadores, con algunos días en particular en los que no se han registrado ni fallecimientos atribuidos a la covid ni ingresos hospitalarios. Los últimos balances conocidos, los referidos al pasado viernes, recogen 22 casos y una tasa de positividad en el 1,4%. Cifras que supone un descenso respecto al jueves (28) con una positividad del 1,9%. Por otro lado, permanecen ingresadas 48 personas, seis menos que el día anterior, 15 de ellas en la UCI. Además, el número total de dosis administradas en Navarra es de 966.176 y un total de 507.618 personas tienen la pauta completa de vacunación. De hecho, otra de las noticias relevantes de cara a ese nuevo escenario que normalice nuestras vidas es el desmontaje escalonado de los tres vacunódromos instalados en Pamplona y Tudela y que han permitido una labor eficaz a la hora de inmunizar al máximo de población. No es menos ajeno a todo este proceso de desescalada una medida tan cercana socialmente como la ampliación de horarios en la hostelería –y en particular del ocio nocturno– lo que, por un lado, alivia la situación laboral y económica del sector y, por otro, serena los ánimos de una franja de población en permanente queja por las restricciones y el toque de queda. A todo esto, se espera que a partir del 1 de octubre se amplíen los aforos en espectáculos y competiciones deportivas. Así que estos nuevos avances, los sanitarios y los sociales, animan a recuperar poco a poco el pulso y respetar y cumplir las normas todavía vigentes –en otoño parece que se continuará recomendando el uso de la mascarilla y la distancia de 1,5 metros– porque los expertos tampoco descartan una sexta ola, aunque mucho menos grave que las anteriores.