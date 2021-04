Los menas de Vox

No se puede hacer más demagogia y ni más obscena. Recriminar en un cartel electoral que los menores extranjeros inmigrantes cobren una paga mayor que los jubilados. Es mentira. Lo que el diputado de Vox Javier Ortega Smith quiere es devolver a sus países a los menores no acompañados. Ya avisó Abascal en su colección de discursos xenófobos: "Ningún mena que roba, agrede o viola en la Casa de Campo aporta nada". Estado, comunidades, asociaciones y ONG se encargan de estos menores (unos 5.000 en el Estado) dando una oportunidad de salir adelante a un colectivo extremadamente vulnerable. Muchos, adolescentes en edades difíciles. ¿Qué será lo siguiente? ¿Llevarlos a las cámaras de gas? ¿Levantar muros como hizo Trump? El único efecto llamada real de la inmigración ilegal es salir de la miseria. En realidad, la mayoría de los menores tutelados de algún modo, en Madrid, son de origen español, que suponen el 71,1%. Cada persona ingresada en un hospital, cada abuelo en una residencia, cada plaza en centros de acogida para menores en situación de maltrato, abandono o desprotección, cada estancia en una cárcel (lo que menos les preocupa, por cierto, todo lo que sea palo y castigo), cada servicio público cuesta. También en Navarra más de 350 menores viven en centros institucionales con un coste elevadísimo a la espera de una familia de acogida. No les interesa. Ni los consumos en adolescentes. Tampoco las condiciones en las que trabajan mujeres inmigrantes en el servicio doméstico. Les interesa privatizar la sanidad y la educación, y desmantelar las pensiones públicas. Habrá más campañas de este pelo.