No me da pena Messi

No me dan pena los lloriqueos de Messi. Sí me han emocionado muchas historias de superación que hemos conocido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, deportistas que realmente están en el olimpo divino como personas y a las que hemos visto derrumbarse de verdad. Es el caso de la valiente Simone Biles, favorita en todas las quinielas para hacerse con los oros olímpicos, y que renunció a la competición por el bloqueo que experimentó derivado de la presión y el estrés al que estaba sometida. Messi admite que no estaba preparado para despedirse del FC Barcelona. El que ha ganado más de 800 millones en 20 años, conn un sueldo bruto -dicen- de 139 millones (71 netos), sin contar con los beneficios de la explotación de su imagen. Una jornada suyaa pateando el balón equivale, en términos salariales, a un mes de trabajo en un hospital. O, lo que es lo mismo, gana en un día lo mismo que cinco médicos y nueve enfermeras al año. Escandaloso y yo diría que insultante con una pandemia de fondo. Chirría tanto como el hecho de que decenas de países alrededor del mundo apenas hayan logrado vacunar a poco más del 1% de su población contra el coronavirus mientras otros, donde los clubs siguen pagando sueldos de vértigo a sus futbolistas, se plantean administrar una dosis de refuerzo.