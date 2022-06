Los 50º que nos vienen

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla para este lunes en Navarra por altas temperaturas, que se espera que alcancen hoy los 37 grados en Pamplona y los 42º este viernes. En los últimos 12 años hemos visto-con ésta- hasta seis olas de calor y, en los 35 años previos, fueron otras cinco. Pero ésta es la más temprana de la historia teniendo en cuenta que hasta el 21 de junio seguimos en primavera. Los expertos advierten que vamos a tener un trimestre muy cálido. El récord en España en 2021 fue, en Montoro, con 47,4º. Como asegura el portavoz de Aemet Rubén del Campo, tarde o temprano, la próxima década o la siguiente, se superarán los 50º en cualquier punto de la Península, en ciudades como Córdoba, Sevilla o Zaragoza. Olas de calor más frecuentes y más intensas. Canadá ya registró precisamente en junio del año pasado su récord de 49,5 °C. Más vale que ya han abierto muchas piscinas municipales porque, con las criaturas sin clase, lo que queda de primavera puede ser un infierno. No queda otra que mirar a nuestro entorno. Ya no vale hablar solo de preservar grandes espacios naturales y bosques planetarios. Expertos como Simon Levin avisan de que la ecología debe contemplar los espacios que son "compartidos por la naturaleza y el ser humano", la "ecología espacial", que tiene en cuenta todos todos los hábitats, también los urbanos. No quiero ni pensar lo que puede ocurrir en otros continentes si aquí estamos empezando a estar achicharrados. Dicen que el cambio climático podría provocar la migración de 216 millones de personas en 2050. Es la inmigración que nos viene. La que nos hemos ganado.