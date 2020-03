Un equipo de gobierno agradecido y orgulloso de su pueblo

Llevamos casi dos semanas de confinamiento en nuestras casas y casi sitiados en nuestro pueblo debido a las restricciones de movilidad decretadas por el estado de alarma.

En estos días, desde el Ayuntamiento hemos venido reconociendo públicamente y dando las gracias a algunos de los gestos solidarios de nuestros vecinos y vecinas, pero hay más, muchos más, y los iremos haciendo públicos progresivamente.

Mientras tanto, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castejón, hoy queremos hacer hincapié en la importancia de varios factores/elementos que vienen jugando un papel fundamental en nuestra sociedad y en nuestro pueblo desde siempre pero, ahora más que nunca, se han hecho imprescindibles. Y, porque nos parece de justicia, queremos recordarlos, visibilizarlos, defenderlos y agradecerles públicamente todo su trabajo, compromiso y esfuerzo. Estos factores o elementos fundamentales son nuestro comercio local, nuestras empresas, nuestras autónomas y autónomos, nuestros agricultores/as y ganaderos, y, por supuesto, nuestros servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales y socio sanitarios y resto de servicios públicos que presta el Ayuntamiento.

Gracias a nuestro comercio local de cercanía, de calidad, imprescindible, habéis podido comprobar como aquello de que "no hace falta salir del pueblo para hacer las compras habituales y mensuales" es cierto. No es debatible, lo estáis comprobando en vuestras propias casas y familias y en vuestro día a día. Desde este Ayuntamiento siempre hemos apostado por la defensa del comercio local y de los servicios de nuestras empresas y autónomos/as locales de forma prioritaria. Recordar que esta situación, sin ellos y ellas, sin duda sería mucho más difícil y complicado soportarla, pero recordarlo también cuando acabe y seguir comprando en nuestro comercio local. Ahora más que nunca apuesta por nuestro comercio local. Garantía de éxito. Gracias por vuestro trabajo diario para que no nos falte de nada.

Varias de nuestras empresas, junto a sus plantillas, y varios de los y las autónomos/as de nuestra localidad también siguen trabajando en esta complicada situación para que al resto no nos falte de nada. Para que se pueda seguir limpiando y desinfectando nuestro pueblo, para que se pueda seguir elaborando y poniendo a la venta alimentos y productos básicos, para que se pueda seguir trasladando a personas en caso de necesidad justificada y para que se puedan seguir transportando materiales esenciales para abastecer a todas las personas y servicios. Gracias por vuestro trabajo y dedicación.

Ahí están desde el primer día nuestros agricultores, agricultoras y ganaderos de Castejón trabajando y cuidando nuestro campo y nuestro ganado porque saben que sin ese trabajo los alimentos no llegan a las tiendas, comercios y supermercados. Grande el trabajo que hacéis y gracias por el compromiso que demostráis.

Sin menospreciar a nadie, tenemos que situar en un lugar preferente a nuestra sanidad pública. Por desgracia maltratada a golpe de recortes en los últimos 10 años, y tristemente azotada por tener que enfrentarse a esta situación mermada de recursos, principalmente gracias a los recortes antes mencionados, mientras los millones de dinero público se están tirando a la basura en otros temas totalmente opacos e innecesarios cuando no se atiende lo esencial. Pero este debate lo dejaremos para otro momento. Es admirable cómo dan su vida por salvar la de los demás, no nos cansaremos nunca de daros las gracias.

Ésta es la importancia de contar con un sistema público de salud fuerte, que garantice el mejor servicio a la ciudadanía. Y eso pasa por reforzarlo, defenderlo y no recortarlo. Desde el Ayuntamiento de Castejón, ¡gracias!, estáis siendo los y las verdaderos/as soldados en primera línea en esta guerra.

Gracias a nuestras profesoras y profesores de la escuela pública, que siguen la mayoría desde casa, y el equipo directivo desde el centro, trabajando para intentar que el curso avance todo lo que se pueda o, mejor dicho, que se retrase lo menos posible y que nuestros hijos e hijas no se vean afectados y afectadas por esta situación. Educación, progreso, respeto, igualdad, crecimiento, sabiduría, en definitiva, sois imprescindibles para nuestro futuro, gracias.

Al igual que los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento, que no han parado de prestar servicio público desde el primer día y continúan haciéndolo. En el Ayuntamiento hemos tenido que amoldarnos a una situación nueva, compleja, llena de dudas y de miedos ¿por qué no?, pero ahí siguen nuestros servicios públicos. Aunque en algunas áreas tenga que ser bajo mínimos y en otras desde casa, están dando lo mejor de cada uno de ellos y de ellas para garantizar el mejor servicio posible. Mención especial a nuestras gerocultoras, directora y enfermera de la residencia, y a nuestras trabajadoras familiares del SAD que están cuidando y protegiendo a nuestra población más vulnerable, nuestras personas mayores. Sin dejar de reconocer absolutamente a toda la plantilla: Policía Local, oficinas, brigada, cultura, juventud, servicios sociales de base, escuela de música, conserjería del colegio€ Gracias por todo lo que hacéis siempre, y en especial por todo lo que estáis haciendo ahora.

Como tampoco vamos a dejar de agradecer la disposición y ofrecimiento hacia el Ayuntamiento en todo momento de Policía Foral y Guardia Civil de Castejón.

En definitiva, economía local, salud, servicios sociales y socio sanitarios, educación y servicios municipales. No te olvides de estos pilares esenciales que son realmente quienes sostienen nuestra sociedad y nuestro pueblo, junto al trabajo diario de la clase obrera y la solidaridad de la gente. Esto es el verdadero motor de nuestro pueblo y de nuestra sociedad.

Es complicado expresar todos los agradecimientos y sentimientos en una sola carta, poner todo lo que queremos decir y nombrar a todas las personas que nos gustaría. Intentaremos en los próximos días conseguirlo. Por el momento aquí está la carta de agradecimiento y reconocimiento público de un humilde Equipo de Gobierno orgulloso de su pueblo y de sus gentes.

Un fuerte abrazo a todos y todas y mucho ánimo para seguir.

Alcalde de Castejón, en nombre del Equipo de Gobierno