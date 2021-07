Toque de queda, ¿peor el remedio que la enfermedad?

más de una vez oí decir a mis padres "ha sido peor el remedio que la enfermedad".

El Gobierno de Navarra ha decidido recuperar el toque de queda desde la una hasta las seis de la madrugada en localidades que estén en riesgo extremo. Y los jóvenes, que si algo tienen es rapidez de reacción, ya están al loro para ver en qué localidades no hay riesgo extremo, llenar el depósito del coche y tenerlo preparado para desplazarse a otra localidad de Navarra a pasar la noche o a otro pueblo de la Comunidad vecina.

Me da que con esta medida va a haber más aglomeraciones en localidades donde no hay toque de queda, presiento más movimiento de coches entre las 12 y la 1 de la madrugada y entre las 6 y las 7 de la mañana, y si se sale a otras localidades los rastreadores van a tener más dificultad en localizar a los contactos de los nuevos positivos. También están los que no se desplazarán a otros municipios pero pasarán la noche en pisos, piperos, bajeras o casas de campo. Por supuesto que espero que una gran mayoría a la una de la madrugada esté en casa cumpliendo el toque de queda.

Creo que ha habido bastantes restricciones durante quince meses. La gente quiere salir, especialmente la gente joven, y lo entiendo porque aquí en cuanto llega mitad de septiembre nos espera un invierno largo. Es ahora cuando se puede estar en la calle y qué mejor que, en tiempo de pandemia, estar en la calle en tu pueblo, con amigos y conocidos y evitando aglomeraciones. Aire libre, por favor.

Cuando el toque de queda no es general, ya no solo en tu Comunidad, sino también en las Comunidades vecinas, creo que la medida no va a ser efectiva.

Ya hace casi un mes que el número de positivos empezó a subir por el llamado "brote de Salou", llegaban los no sanfermines y parece ser que no había problemas. Más de la mitad de positivos se dieron en la comarca de Pamplona. Luego se sumó alguna otra localidad que parece ser que celebró los no sanfermines. Pero creo que en el resto de localidades navarras los positivos han podido subir, pero no tan alarmantemente.

Si algo tienen de bueno los pueblos en la pandemia es que no suele haber aglomeraciones en la calle y que si aparece algún positivo enseguida se sabe quienes son sus contactos directos. Creo que es más fácil el trabajo para los rastreadores y si no ya está el rastreador aficionado, que ve a alguno y le dice: "¿Pero tu amigo no ha dado positivo? ¡Tienes que estar confinado que estás todo el día con él!".

Más de un pueblo ha tenido que estar confinado territorialmente, y alguno más de una vez. No han podido desplazarse a otras localidades durante un largo periodo.

Han cumplido el confinamiento sin ninguna queja, al menos pública. Siempre me pregunté por qué nunca se confinó ninguna población grande o alguno de sus barrios. Sería que no llegaban a índices señalados. Un pueblo llega muy fácil con pocos positivos a estar en riesgo extremo. Ya sé que el índice es el mismo para todos pero estas cosas pasan. Esto tienen las matemáticas.

En fin, el caso es que sospecho que más de uno se saltará el toque de queda, se desplazará a otros lugares y la labor para los rastreadores será más difícil.

Entiendo que es muy complicado para el Gobierno acertar, pero me parece muy importante ver los pros y los contras de un toque de queda por localidades. A día de hoy los contagios han vuelto a bajar y sin toque de queda.

Es verano, hace bastante calor, recomiendan no salir de casa en las horas centrales del día y por la noche lo van a prohibir. Mirad bien el reloj, cuidado con los coches, no os desplacéis andando a otras localidades, hay que evitar aglomeraciones, ponéos la mascarilla y sobre todo cumplir con leyes y normas, aunque no estéis de acuerdo.

Todo mi apoyo desde aquí a los sanitarios, estos días en especial a la Atención Primaria, da gusto su atención y su paciencia. Mañana me completarán la vacunación. Parece ser que va muy bien.

Es ahora cuando se puede estar en la calle y qué mejor, en pandemia, que estar en tu pueblo, con amigos y evitando aglomeraciones Es verano, hace bastante calor, recomiendan no salir de casa en las horas centrales del día y por la noche lo van a prohibir