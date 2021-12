Queremos un puente que pase el río por debajo...

Pues eso, que no creo que sea tanto pedir. Que pase el agua por debajo, no por encima. No parece tan complicado. Los romanos los hacían hace más de 2.000 años y todavía están de buen uso. Me explico. Hablo del puente de la Papelera San Andrés, del que parte la carretera que nos une a nuestros vecinos de Huarte. Una vez más lo ha demostrado esta desastrosa inundación. En cuanto llueve 3 días seguidos ya están las aguas asomándose a la carretera, y si por desgracia se alarga un día más, el puente se sumerge y va reteniendo todos los desechos que trae el río hasta convertirse en una estupenda presa que nos mete el río en casa. ¿Pero quién fue el ingeniero que lo diseñó? ¿Estaba en prácticas? Es el peor puente del mundo. El paso peatonal es tan estrecho que tenemos que ir de lado. Además, desemboca en el muelle de camiones de la papelera y te juegas el pellejo cada vez que pasas. Una aberración. No hay por dónde cogerlo. ¡Que lo único que se le pide a un puente es que el río pase por debajo y nosotros podamos pasar por encima!.

Y hablando de la inundación, y ya metidos en harina, aprovecho para compartir mis reflexiones y mandar algún que otro mensaje.

Premio limón para la Confederación Hidrográfica del Ebro, también conocida como CHE. Que, para el que no tenga el gusto de conocerles, se trata de un organismo de la Administración Central con un presupuesto de más de 100 millones de euros (que pagamos todos), y que tal y como ellos mismos indican, dentro de sus funciones figuran –y cito textual– "la realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas". Pues os habéis coronado, ¿qué pasó la noche del jueves 9 de diciembre? ¿Teníais cena de empresa y se quedó un becario a cargo de las previsiones? Sé que me diréis que había nieve reciente a baja altura en los montes, que las precipitaciones fueron mayores de las esperadas, que es difícil calcular el volumen, niveles y caudales, pero, coño, que fallasteis más de 1 metro en el nivel del río y en más de 6 horas en la hora pico de la crecida. ¿Quizás es necesario que mejoréis el sistema de previsiones de aforos en los ríos Ultzama y Arga? Joder, que la historia se repite cada vez con más frecuencia y nos quedamos cruzados de brazos hasta que se vuelven a desbordar ambos ríos. ¡Que fenómenos!

A la Mancomunidad. Estoy seguro de que tendréis una explicación a lo que sucedió en el pantano de Eugui. Que me diréis que no ha sido posible regular mejor el caudal del Arga en los momentos críticos. Pero os pediría que analicéis a fondo que está pasando. Que esto empieza a ser peligroso y hay que empezar a currar en el tema. He visto algo raro esta vez. Unos días antes de la crecida me fijé que el río Ultzama bajaba con gran caudal, y, sin embargo, el nivel del Arga en ese momento era casi normal. Imaginé que se estaría llenando el pantano. Mi pregunta, ¿quizás podríais haber retenido menos agua en ese momento para poder regular mejor la crecida a la semana siguiente? Soy un profano, pero la previsión de frentes atlánticos que nos llegaban del Oeste me hizo pensar que no existiría ningún problema para volver a llenar el pantano en las próximas semanas. Seguro que si os sentáis un rato a revisar vuestros protocolos encontrareis cómo mejorar esto. Ayudaría.

Gobierno de Navarra. Vaya por delante que es de agradecer el gesto de visitar en los momentos críticos el lugar del siniestro. Ya os vi a 50 metros de mi casa. Bonito detalle. ¿Pero qué tal si hacemos algo para que no vuelva a ocurrir? Seamos conscientes de que algo está cambiando. Que cada vez son más frecuente estos episodios de inundaciones y que en cada una de ellas se incrementan las afecciones. Me pregunto si todo Burlada es terreno inundable, creo que no, y sin embargo amaneció con el caudal del Arga paseando por su calle Mayor. Inédito. Quizá es la hora de reestudiar cómo convivir con nuestros ríos en estos nuevos tiempos de cambio climático, calentamiento global y demás averías que le estamos generando al planeta. Me ha dicho un pajarito que hay un proyecto que contempla el arreglo del puente, la recuperación de un espacio que en su día fue del río y ahora lo ocupan unas abandonadas naves industriales, que además podría incorporarse a nuestro maravilloso parque fluvial y que serviría como desahogo en caso de riadas. Por cierto, importante, que además podría ser financiado al 90% por fondos europeos. ¿Qué más queremos? Suena tan bien que ni imagino que lo dejemos escapar. En serio, ante un problema tan grande no podemos pensar en soluciones pequeñas. Es el momento de que os sentéis con el Ayuntamiento de Villava y los vecinos y que no se levante nadie hasta que esto se ponga en marcha.

Afortunadamente no ha habido ninguna desgracia personal grave en nuestra cuenca, aunque, para ser sincero, esa noche vi de primera mano muchas situaciones en las que podía haber ocurrido, y creo que ha sido una cuestión de suerte lo que lo ha evitado. Venga, por favor, que alguien se lo tome en serio. No esperemos hasta la siguiente inundación cuando tengamos que ir con las katiuskas al funeral de algún vecino.

Premio Naranja al Ayuntamiento de Villava y todo su personal. Policía Municipal, Corporación, personal de limpieza, de obras, de jardines, etcétera. Habéis estado cuando y para lo que se os ha necesitado. En todo momento con una sonrisa y unas palabras de ánimo. De verdad, se agradece.

Y qué decir de las brigadas de voluntarios que, embadurnados de barro, dedicaron todo el fin de semana a ayudar a los vecinos. ¡Grandes! Con Mayúsculas.

No quiero olvidar agradecer al Hotel Villava y todo su personal, que acogieron a los vecinos en los peores momentos, cuando era imposible vivir en sus inundadas casas y tenían el frío y la humedad metidos hasta el tuétano. Y eso que, los pobres, tras todo el año de duro trabajo, cerraban esa semana por vacaciones. Gracias por vuestro apoyo y calor. Trato familiar, publicitan en su web. ¡Doy fe!.

Mi lista de peticiones para el nuevo año:

A la CHE. ¡Poneros las pilas!. Mejorar los sistemas de previsiones, limpiar los cauces, reestudiar la política de regulación del pantano, realizar un estudio de la confluencia de Arga y Ultzama, no sé, hacer algo, que os estamos pagando todos.

Al Ayuntamiento de Villava y al Gobierno de Navarra. Empujad más fuerte. Poner las bases de las actuaciones y proyectos que comiencen a arreglar todo esto olvidando los ritmos políticos que marcan las legislaturas. Seguro que si lo conseguís se os recordará por ello en el futuro.

Por cierto, que digo todo esto con conocimiento de causa. Que he tenido la casa sumergida en más de un metro de agua y barro y ha quedado hecha una ruina. Hace una semana pensaba que no podían pasar más desgracias en este año 2021. Me equivocaba. Te puedes mojar hasta los sobacos en tu propia casa, en diciembre y quedarte al raso en una noche.

Bueno, ya me voy. Que tengo que coger el mocho para seguir limpiando el barro.

Animo, que pronto se acaba este año miserable. Zorionak - Felices fiestas a todos.

