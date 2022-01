Concurso-oposición en el Ayuntamiento de Murchante: ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas cuando hubo una queja de maltrato?

Sigo expectante, como si de una buena serie televisiva se tratara, lo que acontece en Murchante alrededor de su política sobre el personal municipal y ¡no doy crédito! Cuando parecía acabado el último capítulo llega el anuncio de la siguiente temporada, con verdadero impacto. Sabido era que continuaría, aunque no así... Aplazado por el covid. ¿De verdad? Estoy impaciente por ver los siguientes capítulos, el final no tanto, me da que será triste, aunque siempre hay tiempo de cambiarlo por un final más justo y feliz...

Todo empezó hace años, hacia 2014. Pero no nos vayamos tan lejos... Hace un año el Ayuntamiento de la localidad ribera decidió sacar, de los 22 que tiene vacantes, un único puesto de trabajo a Oferta Pública de Empleo (OPE), a la vez que aprobó subir el sueldo al secretario. La moza, murchantina ella, que lleva más de 10 años temporal en ese puesto, se había quejado hacía poco al alcalde de que el secretario le trataba mal, le pidió que pusieran una cámara de grabación para sentirse protegida. Pero el alcalde se negó y no hizo más. Ella desde entonces está de baja. Y al mes (diciembre 2020) decidieron sacar el puesto que ocupa a Oferta Pública de Empleo.

Así pues, la moza recurrió al TAN la plantilla y la oferta de empleo por arbitrariedad, entre otras razones, y decidieron volver a llevar a pleno municipal la misma plantilla y sacar la convocatoria para ese puesto (no para sustituir, sino para ser funcionario). En ese pleno el grupo de la oposición Murchantinos por Murchante (MxM) se quejó: "¿Por qué sacáis solamente un puesto si hay 22? ¿Por qué este y no otros que llevan tantos o más años vacantes? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas cuando hubo una queja de maltrato?". PSOE 7+ UPN 1, que son mayoría, votaron a favor de seguir adelante.

En agosto de 2021 salió la convocatoria y se presentaron al examen 40 aspirantes. Publicaron las puntuaciones y la fecha para realizar seguido el segundo (mucha prisa por acabar y tener a alguien ya dentro... y, quizás, a alguien ya fuera). Pero tuvieron que aplazar la fecha ante varias preguntas impugnadas y, una vez analizadas, el Tribunal tenía que volver a calificar los exámenes. Presidente del Tribunal: el alcalde. Secretario del tribunal: el secretario del ayuntamiento. Y... ¡oh! ¡Se habían perdido los 40 exámenes! La noticia se hizo viral en pocos minutos, normal, esto no pasa nunca. Pidieron disculpas y convocaron con prisa una nueva fecha, 13 de enero, para repetir examen.

Y llegó el último pleno municipal del 2021 donde la oposición MxM pidió responsabilidades y que, mientras tanto, se aplazara la fecha del examen o no se realizara con el mismo Tribunal que los había perdido. El alcalde alegó que urge hacerlo cuanto antes porque las tareas de ese puesto son muy necesarias (¡un año llevan sin haber querido sustituir la baja!). Sobre la desaparición de los exámenes (uno era el de la susodicha trabajadora), explicó el alcalde que han tomado medidas: han cambiado la cerradura del ayuntamiento y han puesto cámaras de vigilancia (ahora sí). Confirmó también que para 2022 no sacan ningún otro puesto a oferta pública de empleo, pese a que hay una ley que obliga a sacar este año todas las vacantes que llevan más de 3 años ocupadas por personal temporal. "¡Sería un caos!", dijo el alcalde. Y la mayoría PSOE-UPN votó a favor de mantener la temporalidad. Mantener la temporalidad para todos los puestos menos para uno, lo han dejado muy clarito.

Siguió el pleno dando cuenta y debate de otros asuntos, entre ellos, de cómo habían despedido a un profesor en el primer día que lo contrató este ayuntamiento porque les dijo que iba a ser padre y quería pedir su permiso por paternidad: había que despedirlo y contratar a otro... Pero este es otro tema. Y así fue acabando el pleno y el año.

Pero... ¡sorpresa! El 31 de diciembre el Tribunal de la convocatoria, el mismo que perdió los exámenes, ha decidido suspender la repetición del examen del 13 de enero dado el incremento de casos covid, tomando medidas preventivas (ahora sí), y no perjudicar a nadie. Seguramente haya sitios suficientes para albergar a todos los opositores sin problema, si no en el mismo Murchante, en las cercanías –Tudela está a 4 kilómetros–, pero mejor prevenir... por el covid, ¿de verdad? Mientras tanto, ¿se investigará en el ayuntamiento? ¿se pedirán responsabilidades? ¿Encontrarán los exámenes? ¿Por qué o cómo se han perdido?

El Ayuntamiento puede decidir seguir adelante con el examen con igual prisa o esperar a la investigación y a ver qué dicen los tribunales. El daño ya está hecho, a los 40 opositores que han perdido sus exámenes después del esfuerzo realizado y, sobre todo, a la trabajadora... Como explicó este año el grupo de la oposición, de la cual en un pleno municipal en 2014, ante una sentencia ganada por ella reclamando sus salarios, se dijo que le pagaban menos porque no valía tanto como la anterior y ahora en 2021, cuando por denunciar arbitrariedad en el Ayuntamiento, la han puesto en boca de todos. Sobre su baja por enfermedad se oyó en el último pleno de 2021 a una concejala decir: "pues yo no la veo tan mal".

Dice el tópico que la realidad supera a la ficción y los protagonistas de esta serie se deben de pensar que se refiere a sus súper poderes... Pues hay quienes opinamos que ya es hora de cambiar el guión y de que los espectadores se empoderen y superen la triste realidad de la no menos triste gestión de ciertas administraciones.

*La autora es responsable de LAB Administrazioa Erribera-erdialdea