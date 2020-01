Nacho: "La Copa se la toman todos en serio"

HARO - Los jugadores de Osasuna se mostraron conscientes, al finalizar el partido en Haro, de la dificultad tapada que entrañó el choque de Copa ante el Haro Deportivo, sobre todo tras remontar el gol inicial que marcó Mikel Bueno. "Nos ha costado, al final sabemos que es una competición que todos los equipos se la toman muy en serio", explicó Nacho Vidal, el futbolista que logró el empate a uno. Para él, el Haro demostró porque es un rival "fuerte, comprometido y trabajador", y que puso a los rojillos "las cosas difíciles".

Eso sí, también dejó claro que Osasuna es un equipo que, "pese a las adversidades", sabe "remar y poner otra vez el partido de cara", como así "demostraron", y que tenían "ganas de pasar la eliminatoria" y seguir vivos en la Copa. Sobre su estado físico, reconoció que se "notó" tras llevar "casi dos meses sin jugar 90 minutos". Sobre el gol, describió la jugada de la siguiente manera: "Ha caído ahí, no me lo he pensado, el portero ha salido mucho y por suerte la he podido enganchar bien y ha sido el empate"

A su vez, Juan Pérez no puso de excusa el terreno de juego, de césped artificial, pero describió que "no es lo mismo" para un jugador. "El balón no va igual, no puedes jugar con la rapidez que nos hubiera gustado y nos ha tocado pasar a competir y creo que lo hemos hecho muy bien", explicó al finalizar la eliminatoria.

Vivió un partido en el que su rival, el Haro, apenas llegó a su portería, pero que cuando lo hizo fue para anotar el primer gol de la mañana. "Es más complicado en el tema de mantener la concentración. Cuando te están más encima la dificultad de este tipo de partidos es estar concentrado, igual no te llegan tanto y es más complicado, pero por lo demás, bien", señaló el guardameta de Almudévar.

Aun así, no cree que ese tanto supusiese un susto ni un drama. "Al final nos han metido gol y hemos estado por detrás, pero hemos sabido sobreponernos rápido. Hemos marcado relativamente pronto y ya hemos encaminado mejor el partido", rememoró sobre la evolución del choque. Siguió en la línea de Nacho Vidal al respecto de que la Copa es una competición que ilusiona a Osasuna: "Todos tenemos la ilusión de pasar, nosotros tenemos esas ganas también".