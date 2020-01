Duelo directo

pamplona - Osasuna juega el primer partido de la segunda vuelta ante el Valladolid en El Sadar y los rojillos inician así la definición del campeonato en su terreno, en su estadio, un escenario incluso donde todo puede quedar zanjado si se mantiene el buen rendimiento como local. El equipo de Arrasate afronta una serie de encuentros realmente interesantes, porque al compromiso de esta tarde ante el conjunto pucelano, le seguirá otro en Liga también en El Sadar, con el Levante. Es decir, seis puntos en juego en casa que, de sumarse, darían un empujón apreciable en el camino de esta permanencia bien encauzada, pero en la que no cabe la demora.

Entre Valladolid y Levante, también está el partido de Copa en Huelva frente al Recreativo. Una cita importante porque lograr la clasificación frente a un equipo de Segunda B colocaría a Osasuna en octavos, en otra ronda a partido único, activado de este modo en un torneo que también debería alimentar los ánimos de los futbolistas para estar la Liga. Todo suma.

Osasuna regresa a El Sadar donde los últimos recuerdos son de una derrota, frente a la Real Sociedad (3-4), en un encuentro en el que se hicieron muchas cosas bien y el marcador no afectó para nada a la imagen del equipo. Los errores defensivos penalizaron sobremanera a los hombres de Arrasate, pero la capacidad para sobreponerse a las adversidades y el compromiso, bien guiados ese día por un Chimy Ávila inconmensurable, estuvieron a punto de voltear el partido. Los rojillos, de todos modos, no ganan en El Sadar desde el partido frente al Alavés (4-2), el 3 de noviembre, y las reconfortantes sensaciones como conjunto y la unión excelsa con la afición no debe ocultar este dato.

Osasuna ya sabe que su versión en casa necesita de la generosidad en el esfuerzo y de su ambición de siempre, pero también de minimizar los errores, porque en esta nueva fase del campeonato el tiempo que queda es menor y las exigencias mayores.

El equipo rojillo cuenta con la baja de Estupiñán como principal ausencia. El ecuatoriano ha sido el titular indiscutible en el lateral izquierdo y, con Toni Lato, el fichaje para ese puesto, lesionado, al entrenador de Osasuna le toca improvisar, aunque no del todo. Íñigo Pérez, un perfil distinto para ese flanco, pero zurdo y futbolista inteligente, es la alternativa anunciada ayer por Arrasate, que sabe que cuenta con un jugador que se sabe mover en esa zona. No parece que vayan a haber muchas novedades más en el once base de la Liga que la reintegración de Nacho Vidal al equipo tras haber reaparecido en Copa en Haro.

El partido con el Valladolid cuenta con el factor añadido de que es ante un rival directo en la clasificación y también en el objetivo final que se busca esta temporada, la salvación. Como se inicia la segunda vuelta, empieza a echarse un ojo a los golaverages particulares entre los equipos y Osasuna sabe que, ganando, hace trabajo doble, en puntos y esa liguilla particular.

Los datos

Las bajas. Arrasate no he tenido que hacer más descartes que los obligados por las circunstancias. Es decir, de los lesionados Barja, Rubén Martínez, Navas y Lato, y de los sancionados Roncaglia y Estupiñán. Lillo no cuenta ya para Osasuna.

Primer partido sin Estupiñán. Osasuna no cuenta por primera vez para un encuentro de Liga con el lateral ecuatoriano. Íñigo Pérez ocupará su lugar.

Vuelve Nacho Vidal. El lateral retorna al once de la Liga tras haberse probado en la Copa.

Un mes sin ganar. Osasuna no gana en Liga desde el 1 de diciembre, hace más de un mes, cuando lo hizo ante el Espanyol en el RCDE Stadium (2-4).

Tercer partido de enero. Los rojillos disputan su tercer encuentro oficial de enero que tiene por lo menos otros tres, a la espera de que la clasificación de la Copa provoque otro partido, en la semana de la visita a Villarreal.

Los encuentros del mes

Osasuna-ValladolidHoy

Recreativo-OsasunaMartes 21. 19.00

Osasuna-LevanteViernes 24. 21.00

Villarreal-OsasunaViernes 31. 21.00