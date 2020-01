230.000 euros para Oriol Riera y los traspasos de Gato Silva y De las Cuevas

Pamplona - Interrogado por la Fiscal sobre varias salidas de dinero de las cuentas de Osasuna a finales de 2013 y principios de 2014, Miguel Archanco sorprendió al ofrecer justificaciones para una del 9 de mayo de 2014 de 230.000 euros, que la desglosó así: "80.000 fueron para Oriol Riera por una inversión que había hecho en Alcorcón y fue un adelanto a cuenta de su ficha; 90.000 para el Sporting, para pagar parte del traspaso de Miguel de las Cuevas; y 60.000 para el Universidad de Chile por el fichaje de Gato Silva".

Para rematar, explicó a las magistradas que el pago a la entidad asturiana fue en metálico "porque su director general me dijo que no podía ingresarlo en su cuenta", que ocurrió lo mismo con la chilena "por una cuestión de moneda" -"porque tuvimos que abonar la cantidad en dólares o en euros, no recuerdo bien", agregó- y que lo de Oriol Riera también le pareció lógico.

Archanco volvió a recordar que en abril de 2014 adelantó 50.000 euros a Roberto Torres con motivo de su boda y justificó otras salidas de dinero como primas pactadas con los jugadores o motivadoras para que consiguieran un buen resultado. Lo hizo con una extracción de 110.000 euros de noviembre de 2013, alegando que "Vizcay me dijo que le había llamado Puñal para que se abonara la primera fase de las primas", que en aquella temporada se pactaron por puntos cada ciertos partidos y no una global para el final de temporada, y con otra de 80.000 en mayo de 2013 para que Osasuna ganara al Getafe (1-0, con gol de Arribas) y que la hablaron "con Puñal y creo que Miguel Flaño". - E.C./J.G./J.L.