Archanco admite una prima al Betis por ganar, pero niega amaños

Pamplona - Miguel Archanco, el que fuera presidente de Osasuna entre 2012 y 2014 y uno de los once acusados en el juicio que comenzó este pasado lunes en el Palacio de Justicia de Navarra por corrupción deportiva y apropiación indebida -entre otros delitos-, admitió ayer en su declaración ante el tribunal una prima al Betis por ganar al Valladolid, algo que no hizo en la fase de instrucción del caso. En lo que sí se ratificó el expresidente durante su interrogatorio fue en negar amaños. "Pagar por ganar, sí. Fue la única vez. Al Betis por ganar al Valladolid. Pero amañar, no", explicó Archanco, que no dudó en señalar a Ángel Vizcay como brazo ejecutor de una gestión de la que el por aquel entonces gerente del club se encargó de forma voluntaria, siempre según la versión que ofreció ayer Archanco.

El expresidente de Osasuna detalló cómo se produjo toda la operación, fechada a finales de la Liga de Primera División de la temporada 2013/2014: "Tras perder contra el Celta en la jornada 36, comenzamos a verle las orejas al lobo -en referencia a la posibilidad de perder la categoría-. Hablamos en una junta de proponer una prima al Betis por ganar al Valladolid. Se le preguntó a Vizcay qué le parecía y cuánto podría costar. Dijo que entre 300.000 y 400.000 euros y yo le dije que 400.000, pero ni uno más".

Cuestionado sobre quién fue el elegido para llevar a cabo la gestión de este asunto, Archanco respondió que "Vizcay se prestó voluntariamente en esa misma reunión porque dijo que conocía al utillero del Betis". "Lo hizo voluntariamente, yo no se lo ordené", reiteró el expresidente, contradiciendo la versión de Vizcay durante su declaración, que se produjo justo antes de la de Archanco y en la que el exgerente testificó que actuó por mandato del entonces presidente.

No sabía que no había dinero "No sé cómo fue el acuerdo, ni cómo ni a quién se entregó el dinero", dijo Archanco, que sí reconoció que firmó un documento para que Vizcay pudiera sacar 400.000 euros de las cuentas del club y el permiso para poder mover una cantidad de dinero tan elevada de una ciudad a otra. "El 16 de mayo, Juan Pascual y yo nos reunimos con Diego Maquírriain porque éste había hablado con Vizcay y le había dicho que firmáramos para poder sacar el dinero", relató Archanco, que añadió que "en ese momento desconocía que no había tesorería en el club". "Lo supe después", matizó, motivo por el que, días después, el 6 de junio de 2014, con el equipo ya descendido y cuando ya había anunciado su dimisión, autorizó de nuevo a Vizcay a la extracción de 400.000 euros para proceder a la devolución del dinero que habían prestado para la prima Maquírriain, Peralta, el propio Vizcay (60.000 euros cada uno) y Lacturale, patrocinador del club que aportó 220.000 euros. Archanco dijo que "en ese momento podía haber mirado para otro lado" porque ya había anunciado su dimisión y como detalle añadió que, "un día antes, el 5 de junio, Vizcay ya se había hecho una autotransferencia de 60.000 euros, por lo que ya se había cobrado lo suyo". "Es el que manejaba las cuentas", apostilló el expresidente.

Archanco también quiso desmontar la tesis de Vizcay de que fue el elegido por Archanco para efectuar el pago al Betis junto a Peralta porque había miembros de la junta que no se fiaban de este último. "Eso se lo ha inventado Vizcay", aseveró Archanco, que también tuvo que responder a la pregunta de la Fiscal de por qué el pago al Betis se produjo antes del partido de la última jornada, entre Osasuna y el conjunto bético en El Sadar, que también está siendo juzgado -por supuesto amaño-. "Supongo que porque los jugadores del Betis querrían tener el dinero cuanto antes para irse aquí o allí de vacaciones; yo hubiera hecho lo mismo", respondió.

Apuesta Arriesgada Cuestionado también por los motivos que condenaron a Osasuna al descenso pese a invertir 400.000 euros de prima al Betis por ganar al Valladolid (4-3) -"a veces hay que tomar decisiones arriesgadas", dijo el expresidente al respecto de este pago-, Archanco contestó que fue por "los acuerdos entre Granada y Valladolid". "A lo mejor nos habíamos adelantado al Valladolid para pagar al Betis", añadió, dando a entender que su prima al conjunto sevillano limitó las opciones de salvación del cuadro pucelano -terminó bajando- y elevó así las del Granada, que fue uno de los que acabó eludiendo el descenso tras ganar en el José Zorrilla (0-1) en la última jornada.