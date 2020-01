Jagoba Arrasate: "No hemos estado a la altura"

Huelva - El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate se mostró muy crítico con el juego del equipo en el partido y reconoció el buen encuentro disputado por el Recreativo: "Han estado muy bien. Han sido superiores la primera hora de partido. No hemos estado a la altura y hemos hecho un primer tiempo lamentable. Hemos reaccionado y hemos llegado a la prórroga, pero no se puede achacar nada al contrario, a nosotros sí", afirmó el técnico.

El de Berriatua aseguró no estar satisfecho con el partido pese a lograr el pase: "Es la primera vez que pasa desde que estoy aquí, por la apatía con la que hemos jugado. No se puede repetir. Creo que tenemos que reflexionar". Arrasate aseguró no encontrar explicación a cómo el equipo entró al partido y aseguró que vio falta de intensidad: "Hemos estado poco intensos, hemos dejado rematar dos o tres veces en situaciones de estrategia". Sobre la aportación de Zabarte en el debut con el primer equipo, el técnico afirmó que "ha estado correcto. Los cambios no eran por señalar a nadie. Eran un cambio de dibujo".

Arrasate también habló del regreso de Barja después de seis meses de lesión, algo que destacó "es la noticia positiva" y lamentó que solo se le pudo ver durante diez minutos. Finalmente, el técnico aludió a la determinación del Chimy, pero lamentó haber tenido que recurrir a él para sacar adelante el encuentro: "Con la entrada del Chimy hemos metido el miedo en el cuerpo de los defensores. Ha sido determinante, pero no podemos recurrir siempre a lo mismo", concluyó el técnico rojillo. - Diario de Noticias

El juicio, presente en Rueda de Prensa

"A 'la sexta' solo os gusta el morbo"

Entrenador. En la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Recreativo, el juicio contra la exdirectiva de Osasuna estuvo también presente para algunos de los periodistas. Arrasate fue claro en sus primeras respuestas, asegurando que "es algo que está teniendo su transcurso y nosotros estamos al margen. No es una cosa de Osasuna, es de exdirectivos. No hay que mezclar las cosas". Sin embargo, un periodista de La Sexta le insistió al técnico y le cuestionó acerca de posibles sanciones al club, a lo que Arrasate le replicó: "¿Qué sanciones? ¿Eres de La Sexta, no? Es que solo os gusta el morbo. Yo estoy para responder a las cosas del partido". - Diario de Noticias