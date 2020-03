Chimy: "Mi compromiso era la salvación y la camiseta de Osasuna; para lo demás están los agentes"

Pamplona – Los 9 goles que anotó Chimy Ávila en las 21 primeras jornadas de Liga (hasta su lesión) provocaron el interés de varios equipos por hacerse con sus servicios, algunos de ellos incluso dispuestos a pagar los 25 millones de euros de su cláusula ya en enero.

Su nombre se asoció con el de varios equipos, incluido el Barcelona, durante el mercado invernal.

–Bueno, yo tenía en la cabeza la salvación, hacer las cosas lo mejor posible y vivir cada partido al máximo. Mi compromiso era la salvación y la camiseta de Osasuna, después, pase lo que pase, para eso cada uno tiene agentes que se encargan de todo eso.

¿Cambió todo la lesión?

–A mí no me cambia nada porque peor sería no tener trabajo, y yo tengo trabajo por cuatro años. El club que me quiera o que me haya querido tener sabe lo que doy yo y lo que puedo dar. Volveré al 100 % para tratar de hacer las cosas como las venía haciendo.

¿Qué me dice de ir convocado con la selección de Argentina?

–Uno siempre sueña con la selección, pero es difícil estar porque sabemos la clase de jugadores que tiene, no es fácil hacerse un sitio.

Y menos con su lesión, pero la Copa América, como la Eurocopa, se ha retrasado de 2020 a 2021. ¿Le beneficia este aplazamiento?

–Sí, la verdad es que sí, pero hay que volver firme de vuelta, hacer las cosas de la mejor manera y estar preparado por si nos toca.

Recientemente se estrenó un documental en televisión sobre usted. ¿Qué le pareció?

–Fue una experiencia muy linda. Se trataba de tocar un poco más a fondo a Chimy Ávila y la verdad es que salió muy lindo. El documental era para soltarse un poco más. Me gustó como quedó y, como decía al final, continuará. Eso es lo importante, primero preocuparse por lo que pasa ahora y lo demás vendrá solo.

Para terminar, envíe un mensaje a la afición de Osasuna.

–Más que nada mandarles saludos, agradecerles por el cariño que me brindan a mí y a mi familia, y que hagan caso, que siempre hay algo para hacer en casa, que estemos juntos porque en este momento es cuando más unidos tenemos que estar porque esto lo vamos sacar adelante todos juntos.