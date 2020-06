Recuperar la imagen

vitoria – El entrenador del Deportivo Alavés, Asier Garitano, apuntó ayer que de cara al duelo ante Osasuna "es importante" la actitud que tengan sus jugadores y cómo entren en el partido, sobre todo después de la dolorosa derrota ante el Celta por 6-0.

El guipuzcoano explicó que tienen "un compromiso y una imagen" y no pueden dar esa versión que se vio Vigo. "Se puede ganar o perder, pero de otra forma", indicó el técnico babazorro.

Subrayó que tal y como se ha montado la fase final, con muchos encuentros en pocos días, "todos los partidos son exigentes", lo que, a su juicio, provoca irregularidad.

"Hemos pasado de estar un día muy bien a estar otro día horrorosos", lamentó el preparador, que deseó recuperar "esa sensación de poder competir los partidos".

Además del cambio de imagen, Garitano podría introducir distintos cambios en el once ante Osasuna. Todo indica que Pacheco volverá a ocupar su lugar en la portería. También volverán previsiblemente al equipo Tomás Pina y Duarte, que no pudieron estar en Vigo. Donde no se esperan novedades es en la denlantera, que con toda probabilidad integrarán Lucas Pérez y Joselu.

elogios a osasuna Garitano afirmó que "la dificultad en esta liga es grande, más de lo que la gente se cree" y puso en valor la temporada del conjunto rojillo, su próximo rival. Destacó el partido de los navarros con la Real Sociedad, además de los buenos momentos que tuvieron contra el Atlético antes de encajar los goles, como la segunda mitad que jugaron en Mestalla ante el Valencia.

Así, el de Bergara espera jugar ante una escuadra "atrevida, que aprieta arriba, que presiona y que llega con gente de segunda línea". El entrenador babazorro destacó que Osasuna "está haciendo una gran temporada y está muy bien trabajado".

Sobre el hecho de jugar en Mendizorrotza sin aficionados, y preguntado sobre si esa circunstancia resta valor al factor de jugar como local, Garitano reconoció que "todo el mundo se siente mejor en casa", aunque confesó que les gustaría que estuviera el público en Mendizorroza y tener "un gran ambiente".