Arrasate: "Es muy difícil ganar con la primera mitad que hemos hecho"

Jagoba Arrasate ha sido uno de los claros protagonistas del encuentro entre Osasuna y Huesca, acertando con los cambios en la segunda mitad del partido. "Se han visto dos caras. En el primer tiempo nos hemos visto superados y un segundo donde hemos sido nosotros. Hemos empatado y hemos podido ganar, pero es difícil hacerlo con la primera mitad que hemos hecho", ha declarado el preparador rojillo.

Pese a todo, el técnico vizcaíno se ha mostrado crítico con los suyos: "Me preocupa que nos hemos equivocado con balón. Hemos estado mal. Estábamos muy largos, muy separados. Hemos defendido mal porque hemos atacado mal".

Con la entrada de Enric Gallego en el segundo tiempo, Osasuna ha invertido por completo la tónica del choque. "Queríamos dinamismo detrás de Budimir, pero lo hemos hecho mal, tanto en iniciación como en creación. Con Enric hemos hundido al rival y hemos interpretado mejor el partido", ha declarado Arrasate.

"No sé si hemos salvado un punto o hemos perdido dos, pero lo que tengo claro es que no podemos hacer un primer tiempo como el de hoy. Que no se nos vean las carencias", ha concluido, conocedor del margen de mejor del equipo.