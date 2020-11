Asuntos a revisar

La temporada de Osasuna marcha dubitativa, ni bien ni mal, desde el comienzo de temporada. El equipo tiene las mismas trazas que la temporada pasada, pero, en cambio, desaparece como el Guadiana mucho más de lo que lo ha hecho en campañas anteriores con Arrasate en el banquillo. El empate contra el Huesca, con una primera parte horrenda y una segunda muy apetitosa, es claro ejemplo.

Un asunto a revisar en Osasuna son los primeros cuarenta y cinco minutos de Osasuna fueron para (no) olvidar. Lejos del tópico, los rojillos tienen nueve días para arreglar ese nivel o de Barcelona sales escaldado camino del descanso. Como ya pasó contra el Levante, el equipo fue desarbolado por el Huesca, que además marcó el primer gol muy rápido y puso en jaque el resto del partido. Y lo peor es que los oscenses lo hicieron bien, pero la sensación es que ganaban por lo mal que estaba jugando Osasuna.

Otro asunto que debe revisión es para el club y el entrenador, que tienen que darle una vuelta al tema de los laterales. Ninguno de los dos específicos (Juan Cruz y Nacho Vidal) está a un nivel adecuado. De hecho ayer el equipo mejoró sutancialmente con la entrada de Moncayola y el pase de Iñigo Pérez al lateral. El juego de Jagoba depende mucho de esta posición y si esto sigue así el club deberá darle una vuelta de cara al mercado de invierno. El valenciano está en su momento más bajo desde que llegó a Pamplona, pero no es menos cierto que con el nivel que ha mostrado se merece tener la esperanza de que lo recuperará. Lo de Juan Cruz es más incógnita. La alargada sombra de Estupiñán se cierne sobre él, pero debe despojarse de todo ese nerviosismo o presión para demostrar la calidad que demostró en Segunda. Y debe hacerlo pronto.

La mejor noticia, y no es solo del partido contra el Huesca, es el nivel de David García. El de Ibero ha ido creciendo en un momento crucial con la baja de Aridane hasta estar en uno de los mejores momentos de su carrera. El gol es una anécdota (no pequeña) que envuelve el gran nivel defensivo que está mostrando.

Eso sí, lo que también hay que revisar es el uso (o más bien el no uso) del VAR. Jony cayó en el área rojilla en la segunda mitad, aún con 0-1 en contra. El defensa golpea claramente la pierna del extremo de Osasuna. No se sabe si el golpeo fue fuerte o no, pero por lo menos debería haberse revisado. En una jugada muy parecida, un colegiado le pitó penalti a Moncayola contra el Sevilla. Vamos que estos también deberían de haberlo revisado.