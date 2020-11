Barcelona-Osasuna, un buen menú

Pamplona – Osasuna juega hoy en el Camp Nou a la hora de comer (14.00) y los chefs de tres de los cuatro restaurantes navarros con al menos una Estrella Michelin se prestan, a propuesta de este periódico, a realizar sus recomendaciones para la elaboración de un menú que ayude a disfrutar del partido y, en el mejor de los casos, también de la victoria del conjunto rojillo. Y es que tanto David Yárnoz (El Molino de Urdániz) como Pilar Idoate (Restaurante Europa) y Leandro Gil (La Biblioteca) ven al equipo de Jagoba Arrasate con serias opciones de conseguir un resultado positivo en Barcelona.

Revela David Yárnoz (Pamplona, 25/1/1974), patrón de El Molino de Urdániz (dos estrellas Michelin), que es aficionado de Osasuna desde niño, algo que han heredado sus dos hijos, Álvaro y Nicolás, de 20 y 12 años, respectivamente. Como prefiere no mojarse sobre su jugador favorito, recita los de sus vástagos: "Los del pequeño son Roberto Torres y Rubén García; y los del mayor, Nacho, Oier, David García, Sergio, Moncayola y, cómo no, Jagoba Arrasate". Y sobre el partido en el Camp Nou opina que "veo un Barça accesible, con bajas importantes y en un estado anímico bajo. Seguro que los rojillos salen al campo con una gran motivación, algo fundamental para lograr superar a un equipo lleno de estrellas". Por eso, no descarta que Osasuna repita el triunfo que logró hace poco más de cuatro meses. "Claro que puede. Tengo amigos catalanes y no catalanes pero blaugranas que están temblando con este partido", avisa.

Como el trabajo ha bajado en los últimos meses, cosas de las severas restricciones derivadas de la maldita pandemia de covid-19, Yárnoz dispone de más tiempo para ver los partidos del conjunto navarro por televisión y desvela que verá el que le enfrenta al Barça. "Si preguntamos a mis hijos, dirán que no pueden faltar unos chipirones en su tinta, porque, cuando los cocinamos y juega Osasuna, siempre gana".

A Leandro Gil (Tudela, 23/8/1986), chef de La Biblioteca (recibió su Estrella Michelin en 2020), también le gusta Osasuna y, antes de la pandemia, acudía a El Sadar siempre que podía "por el ambiente". Reivindica que "el fútbol sin público pierde su esencia" y también apuesta por una victoria en Barcelona. "Alguna vez ya hemos dado la campanada. Además, Osasuna siempre lo hace bien contra los equipos grandes y de vez en cuando suena la flauta", recita, aunque "el empate también sería bueno y lo firmaría", matiza.

A diferencia de Yárnoz, Gil sí confiesa su debilidad por algunos jugadores rojillos. Uno es David García. Y otro, Brandon Thomas. "Me gusta mucho. Ahora está lesionado, pero a ver si vuelve pronto porque es un jugador muy querido que encarna muy bien los valores de Osasuna, la garra y todo eso". Para terminar, responde a otra pregunta: ¿A qué jugador le daría la Estrella Michelin? Y se muestra original, sincero y generoso a la hora de contestar: "A todo el equipo, porque uno solo no gana partidos, igual que uno solo no consigue cocinar para 40 o 50 personas".

También se apunta a esta peculiar encuesta rojilla y culinaria Pilar Idoate (Pamplona, 20/2/1955), la chef del Restaurante Europa (una estrella Michelin desde 1993), negocio que comparte con sus hermanos. Aficionada al conjunto navarro, como lo es su hijo Rubén Morillas, exjugador del Promesas y ahora en las filas de la Mutilvera de Segunda B, piensa que Osasuna va a ganar al Barcelona en el Camp Nou. "Queriendo y con ganas se puede todo", asegura. Señala a Roberto Torres y Oier Sanjurjo como sus jugadores favoritos y añade que "la permanencia siempre es la Estrella Michelin para Osasuna, pero este año creo que van a llegar a Europa". Como su restaurante.

El menú de Leandro Gil

"Ahora que ha comenzado la temporada de las verduras de invierno y está empezando a hacer frío, es buena época para una ensalada de cardo rojo con granada, tradicional de la Ribera, o un cardo blanco guisado que en La Biblioteca preparamos con una velouté (salsa) de gallina y con un salmonete a la brasa. De segundo, una buena chuleta a la brasa con un buen vino para ver el partido. Y de postre, por si era ligero el menú (risas), una torrija. Y en la sobremesa, un gin tonic, aunque, si hay que celebrar, mejor champán".

El Menú de DAvid Yárnoz

Apuesta por el producto local

"Para un partido de fútbol apetece algo sencillo o informal, quizás un arroz de ibéricos con alcachofas, hongos y ahumado con hierbas. Pero lo realmente importante es hacer un buen aperitivo: un jamón rico, unas anchoas de calidad con una buena mantequilla y un pan de verdad, un revuelto cremoso de trufa negra con huevos de las gallinas del vecino que corren por su jardín, o un salteado de setas frescas con unas hierbas aromáticas. También me apetecen unas ortiguillas fritas, todo esto con un amontillado. Para el partido, una ensalada rica bien aderezada, y terminar con una paloma guisada acompañada de una buena garnacha de las muchas y buenas que se están haciendo en Navarra. Y si llegamos al postre, queso de algún pequeño productor de la zona y algo dulce, como una buena tarta de manzana y un vino rancio que se elabora en nuestra comunidad, perfecto para terminar y cantar el gol de Osasuna".

El menú de Pilar Idoate

Aperitivos, ajoarriero y Torrija

"Para poder disfrutar delante del televisor del partido que juega Osasuna en Barcelona pondría para empezar una buena cantidad de aperitivos, como hongos salteados, croquetas de jamón, pimientos del piquillo y chistorra de Navarra. Y para no perdernos ni un minuto de juego, en el descanso aprovecharía para disfrutar de un buen ajoarriero. Y para finalizar la comida, el mejor colofón sería un buen postre, para lo que sugeriría una buena torrija. Para los jugadores, en cambio, prepararía un salteado de pasta con vegetales y algo de proteína".

Verduras de invierno y chuleta

