Iñaki Cabasés: "El actuar de la directiva ha sido feo, poco estético y poco ético"

"Creo que la directiva ha tratado de hacer una asamblea a su imagen y semejanza, lo cual, de alguna manera, lo puedo entender, pero lo que no me parece correcto es que ha promovido las listas de candidatos y también ha promovido los votos a esos candidatos que ellos habían promovido", opina Cabasés. ¿Cuál es el problema a su juicio? "Ellos son los que disponen de toda la información, tanto de los socios como de los componentes de cada uno de los millares, mientras que un candidato que se presenta por su cuenta, como puede ser mi caso, no tiene ninguna posibilidad de conocer siquiera quién le puede votar, y ahí hay una actuación irregular".

Añade Cabases que "es una mala decisión porque supone retrotraernos a la época de Izco, que supongo que también estaba presidida por una gran voluntad osasunista, pero al final casi se cargan al club. Eso es lo que hay tratar de evitar por encima de todo. Este tipo de maniobras genera dudas porque es un actuar feo, poco estético y poco ético. Con los precedentes que existen hay un cierto temor en el osasunismo a que volvamos a las andadas".

Sobre las maniobras urdidas por la junta directiva y su entorno, opina que "los propios instigadores de esa operación se habrán visto un poco sorprendidos por el resultado, que les ha dejado tan en evidencia que alguno incluso estará hasta arrepentido". Resalta que "cada socio tiene derecho a presentarse a compromisario", pero entiende que "se han elaborado listas de candidatos y listas de votos para esos candidatos", por lo que imagina que "es una manera de buscar gente que te va a discutir poco".

También espera que "el propio club o la propia junta directiva adopte decisiones que permitan evitar la judicialización de las elecciones" y resume qué diría si pudiera acudir a la próxima asamblea: "Nos estamos endeudando para arreglar un campo que es del Gobierno de Navarra sin ni siquiera haber negociado recompra de patrimonio a cambio de esa inversión. Y también pediría modificar los estatutos".