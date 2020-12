Tomares-Osasuna: un trámite muy serio

pamplona – Osasuna tiene un partido de trámite ante la UD Tomares en su debut en la Copa del Rey, y como es un encuentro con un abismo de diferencia entre los dos equipos –el conjunto andaluz juega en la quinta categoría del escalafón del fútbol español, la División de Honor sénior andaluza–, los rojillos ya saben que tendrán que tomárselo muy en serio para dejar las cosas claras y que no haya sustos. La Copa es lo que le toca a Osasuna en estos momentos de crisis y no le queda otra cosa que apechugar con el compromiso, ganar, pasar a la siguiente ronda y rescatar lo que haya de positivo en el encuentro para ayudar a restaurar su ánimo para la Liga. A la confianza se llega por caminos insospechados y el siguiente partido para no flaquear y mejorar en conceptos y sensaciones es el de esta tarde, aunque sea ante un contrincante muy inferior.

Jagoba Arrasate echa mano de chavales y de jugadores menos habituales para el encuentro en el estadio de La Cartuja. En definitiva, un grupo con garantías suficientes para que no peligrara el resultado final. El técnico de Osasuna realizó un ensayo con un once previsible en el que mezcló ambas castas en una alineación con calidad para superar el trámite. Es decir, la formada por Rubén Martínez; Roncaglia, Unai García, Raúl Navas, Juan Cruz; Quique Saverio, Javi Martínez, Darko Brasanac, Kike Barja; Brandon y Enric Gallego. Solo Juan Cruz se mantiene del partido del viernes en Valladolid.

La presencia de los jóvenes Saverio y Javi Martínez en el centro del campo, y la reaparición de Brandon como jugador de Osasuna son las titularidades más destacadas.

También entran en los planes de Arrasate Jorge Herrando, Aimar Oroz y Asier Córdoba que podrían tener sus oportunidades en el transcurso del partido. Siempre teniendo en cuenta que hay que mantener un mínimo de futbolistas del primer equipo sobre el terreno de juego –siete– y que se deberá gestionar la presencia de los hombres del filial para que no haya dificultades por una alineación indebida.

La UD Tomares afronta un encuentro histórico. El estadio de La Cartuja, un escenario para 65.000 espectadores, va a ser el bonito lugar donde vivirá este encuentro ante un rival de alcurnia. Aficionados de Sevilla y Betis, incluso, estaban organizando un recibimiento conjunto al equipo sevillano para animarles para el partido –sólo 400 personas podrán entrar al estadio–. El conjunto andaluz es un equipo muy joven, con una media de edad de 22 años, por lo que sobre todo habrá mucho entusiasmo. Que a los rojillos les tocará hoy correr, no cabe duda.

el equipo

lucas Torró sufre una recaída

Nuevas pruebas. Lucas Torró deberá pasar una nueva revisión médica ya que se le han reproducido las molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El centrocampista no se entrenó ayer con el equipo después de haber participado en la sesión del pasado sábado, la primera en la que tomó parte con normalidad después de su lesión ante el Sevilla. Lucas Torró se lesionó hace un mes en el campo del conjunto sevillano y lo que parecía que iba a ser una convalecencia corta, ya que el parte médico indicaba que se trataba de una contractura muscular, se ha ido dilatando en el tiempo hasta convertirse en una baja prolongada y de consideración.

los datos

18 convocados. Arrasate se lleva a Sevilla 18 jugadores, entre los que destacan los chavales Jorge Herrando, Quique Saverio, Javi Martínez, Aimar Oroz y Asier Córdoba.

Sólo repite Juan Cruz. El técnico realizó un ensayo con un posible equipo titular en el que repite del último partido de Liga ante el Valladolid Juan Cruz en el lateral izquierdo. Brandon estará volverá a jugar con Osasuna.

La siguiente ronda. La siguiente eliminatoria de la Copa del Rey se disputará el 6 de enero, para Osasuna, entre los partidos de Liga con la Real Sociedad –3 de enero– y el Real Madrid en El Sadar –día 10–.

El viaje, hoy. La expedición de Osasuna viaja hoy mismo en vuelo chárter hasta Sevilla (10.30) y regresa mañana para preparar el partido con el Villarreal del sábado en Pamplona.