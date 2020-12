Osasuna busca una reacción en Elche

Osasuna busca este martes una reacción en el campo del Elche, un rival directo en la lucha por la permanencia que por ahora le ha tomado la delantera al conjunto navarro, ya que le aventaja en tres puntos -14 tienen los ilicitanos por 11 los rojillos-. El equipo de Arrasate debe cortar su mala racha de resultados que le ha hecho caer hasta la última posición, ya que la consecución de un punto de los últimos 21 posibles solo puede ser sinónimo de acumulación de los problemas.

Arrasate ha repetido la convocatoria del último partido de Liga frente al Villareal, ya que el club ha recurrido la tarjeta roja a Aridane y va a agotar las vías para que pueda jugar, por lo que ha viajado con la expedición hasta Elche. En el caso de que el central canario no pudiese jugar, Unai García ocupará su sitio en la alineación. La plantilla de Osasuna se entrenó este lunes a puerta cerrada y no hay pistas acerca de la posible alineación, aunque lo más probable es que haya variantes en el once en búsqueda de la ansiada reacción.

El entrenador de Osasuna tiene claro que afrontan este martes un encuentro importante. "Es un partido para saber si nos enganchamos o nos descolgamos. Queremos lo primero, pero más allá de ganar debemos pensar qué es lo que tenemos que hacer para que el equipo funcione y estar así más cerca de vencer", ha dicho. "Es un partido diferente, con un rival dinámico para cambiar de dibujo".

El Elche, equipo recién ascendido, enlaza siete jornadas sin conocer la victoria, desde el triunfo contra el Valencia (2-1) el 23 de octubre. Lleva cuatro puntos de los 21 posibles. No cabe duda de que llega un duelo de necesitados.