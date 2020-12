Calleri: "Hemos dado todo por la camiseta"

El delantero argentino Jonathan Calleri salió tras el empate a dos frente al Elche con "un sabor agridulce". El ariete aseguró que el equipo "lo dio todo por la camiseta" y reiteró que "seguirá luchando para terminar con una mala racha de resultados" que se alarga ya desde el 24 de octubre.

"Después de ir dos veces ganando, creo que nos vamos amargados porque vinimos a buscar la victoria. Tuvimos muchas chances para aumentar el marcador con el 0-1, pero no pudimos. Luego, nos empataron apenas arrancó el segundo tiempo, pudimos reponernos otra vez y nos vuelven a empatar. Nos vamos con un sabor agridulce. Ellos han convertido las que tuvieron y a nosotros nos faltó eficacia", resumió.

Calleri cuajó un gran encuentro, asistiendo a Rubén García en el primer tanto tras una gran jugada personal y cediendo al propio Rubén en el segundo después de imponerse en la disputa –como ocurrió durante todo el encuentro– a los centrales ilicitanos. "Me sentí bien. Vengo de una lesión de rodilla de dos meses y la verdad es que me voy sintiendo cada vez mejor y espero aportar donde me toque", aseguró.

Por último, el delantero prometió seguir trabajando día a día para dejar a Osasuna en Primera. "Todavía queda mucha Liga. Creo que hoy dejamos todo en el campo por la camiseta, hemos dado el cien por cien, pero no hemos podido ganar. Esperamos poder lograr la victoria la próxima semana contra el Alavés".