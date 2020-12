Arrasate: "Urge la necesidad de ganar"

Metido en la zona de los problemas, no valen los mismos argumentos y por eso Jagoba Arrasate varió parte del discurso, aunque se mantiene el de competir y mejorar en muchos aspectos, para advertir que Osasuna debe acostumbrarse a jugar en el barro, en este escenario con problemas y miedos.

"No estamos pensando en la clasificación o en los partidos del mes de enero, sino que ante el Alavés tenemos una oportunidad", ha afirmado el entrenador en la conferencia de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar, donde se ha ejercitado el equipo. "Pero la verdad es que nos urge ganar. "Tiene una transcendencia grande, por el momento en que estamos, por el rival que es y porque la necesidad de ganar un partido. Esta temporada nos tenemos que habituar a jugar este tipo de partidos donde hay tensión, donde hay muchas cosas en juego y convivir con ello".

"No pensamos en el calendario de enero", donde el equipo se enfrenta de manera consecutiva con Real Sociedad y Real Madrid, "porque todo depende del partido de este jueves con el Alavés. Si estamos bien, sumaremos puntos".

Arrasate, que eludió hablar del posible equipo titular y si utilizará para la delantera a Calleri y Baudimir de nuevo juntos, señaló que tiene claro el equipo, aunque no se olvidó de las circunstancias con las que ha elaborado la convocatoria. "Facundo no va a poder estar por una sobrecarga. Recuperamos a Jony que después de un mes ha completado esta semana las sesiones. Darko está con un golpe y veremos cómo está para mañana. Está el tema de Iñigo Pérez -se ha recurrido su segunda amarilla en Elche y la consiguiente sanción-. Cuando hago un once no pienso en los cambios. Tendría que pensar en los que va a haber mañana".

El entrenador de Osasuna anunció un partido distinto ante el Alavés que al vivido en Elche. "Somos equipos parecidos, que damos importancia al trabajo de las bandas y a la estrategia", explicó. "Va a ser un partido diferente. El Alavés es un rival que te incita a ir, pero al que es difícil robarle el balón porque suele saltarse la primera línea de presión y no le puedes robar. Está preparado para eso y para hacer un juego directo".

"El otro día cometimos errores, pero no defedimos mal", defendió Arrasate el rendimiento de su equipo en el partido ante el Elche. "Un rival que juega en casa nos hizo dos ocasiones y media y nosotros tuvimos muchas más. Pero cuando cometemos un error lo estamos pagando y los dos goles fueron evitables. Pero también con mala suerte como en el segundo gol"