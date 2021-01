Arrasate: "Esto va a ser muy largo y estamos mentalizados"

pamplona – Jagoba Arrasate compareció después del punto conseguido por Osasuna en el Reale Arena, en lo que supuso el tercer partido consecutivo del conjunto rojillo sumando.

Para el técnico vizcaíno, "tanto en Elche como ante el Alavés fueron partidos como para ganar y hoy era un partido diferente, de contener. Hemos sido un equipo más reactivo, nos hemos adelantado en la primera acción en ataque y la pena ha sido iniciar ese segundo tiempo con el gol en contra. A nivel táctico hemos hecho un gran trabajo y la predisposición del equipo ha sido muy buena. Hemos empatado en un campo que es muy complicado, le damos valor a este punto. Tenemos que seguir, esto va a ser muy largo, estamos mentalizados para trabajar; creo que llevamos tres semanas sumando y este es el camino".

Preguntado por el cambio de sistema a jugar con tres jugadores por dentro, que ha sido habitual en los dos últimos desplazamientos, mientras que en El Sadar Arrasate ha alineado a dos delanteros, el de Berriatua señaló que "en Elche nos salió bien juntar tres jugadores por dentro y Javi tiene esa energía y va bien a la presión y con las bajas de Oier, Darko y Lucas era su momento y me alegro por él porque está preparado, ha hecho un buen partido y nos ha ayudado a sumar un punto muy importante".

Preguntado por la puesta en escena, con un equipo más conservador en el juego, el técnico rojillo explicó un plan de juego que estuvo condicionado porque "veníamos de jugar hace 3 días con 10 jugadores y hoy no estábamos para plantar un partido a la Real de ida y vuelta. Hemos planteado más un partido cerrado y tapando esas líneas de pase por dentro y creo que lo hemos hecho muy bien y le damos valor al trabajo, al punto y a todo. Esto no para aquí, el miércoles tenemos otro partido de Copa, el sábado Liga€ Hoy era lo que tocaba, porque yo creo que si hubiésemos ido a por la Real, no estábamos en las mejores circunstancias para hacerlo, y en ese intercambio de golpes seguramente ellos saldrían ganando, y por eso hemos hecho este planteamiento".

El único pero fue el gol recibido en la reanudación, una acción que viene siendo habitual a lo largo de la temporada. "No será porque no lo hemos hablado en el descanso", concluyó.