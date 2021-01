Jagoba Arrasate: "Creo que nos estamos encontrando otra vez"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, considera que su equipo se está encontrando de nuevo para acercarse a su mejor versión, algo "clave para salir de donde estamos".

"El equipo sabe que está mejorando y mañana debemos refrescar al equipo dándole importancia a una competición que sabemos cómo va", ha dicho el técnico de Osasuna al inicio de la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Olot.

"Cuando te enfrentas a equipos de Segunda B todo se equipara y se iguala muchísimo. Estoy convencido de que nos van a poner las cosas difíciles", opina el preparador a un día de medirse a "un buen equipo que lleva más de un año sin perder en casa".

Arrasate ha pedido cautela a sus jugadores al medirse a un club "que juega bien al fútbol" y que "intenta ser asociativo desde atrás". Además, esta temporada ha sido capaz de ganar al Lleida y al Barcelona B, y "están en un buen momento".

El de Berriatua cree que es momento de ver a otros jugadores para que "se muestren y que podamos seguir siendo competitivos. Es una buena oportunidad para que se vayan rodando".

"Necesitamos confianza y alegrías, y la mejor forma de preparar el partido de Liga ante el Real Madrid es haciendo un buen encuentro mañana", ha afirmado el vasco. "Creo que el equipo está mentalizado de dónde, de cómo estamos y de cuál es la solución. La cabeza va a ejercer un papel fundamental", ha explicado.

Osasuna no vence en Liga desde el pasado 24 de octubre, situación "dura" con la que el equipo no debe obsesionarse: "punto a punto también se llega al objetivo, pero necesitamos ganar". "Parece que no puedes ni hablar ni dar tu opinión, nos quitan el derecho o la libertad de expresión, prácticamente. Toca seguir insistiendo y creo que cada día estamos mejor", ha respondido Arrasate al ser preguntado sobre las últimas decisiones arbitrales que están afectando a Osasuna.