La prensa, crítica con el Madrid: "Esto no es un fútbol de spa"

pamplona – "No ha sido un partido de fútbol, se debió suspender". Todavía traen cola las polémicas palabras que pronunció el entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, después del encuentro de este sábado ante Osasuna, sobre el estado del césped de El Sadar.

"Yo me quejo del partido de fútbol. No estaban las condiciones. Me repito pero es lo que hay", insistió el técnico del conjunto blanco. Poco tardaron en salir las reacciones, no solo de aficionados de Osasuna, sino de periodistas que siguen la actualidad madridista a diario. Manolo Lama (COPE) continuó en la línea de Toni Kroos, que reconoció que el estado del juego "no era excusa, porque era igual para los dos equipos", pero, a diferencia del alemán, Lama dio un paso más en su crítica y sus críticas apuntaron hacia la figura del francés.

"Me ha sorprendido Zidane quejándose del campo. Hay muchísimos madridistas que se quejan del mal juego blanco. Contra el Elche, el Cádiz o el Alavés no había nieve. Kroos si que ha representado el señorío blanco", escribió Lama en su cuenta de Twitter (@lamacope). Unas palabras que fueron apoyadas por su compañero Isaac Fouto.

Tomás Roncero, en un vídeo publicado en el diario As, atacó al preparador del conjunto blanco al señalar que "para nieve la que había en Madrid. Lo de Pamplona es un chiste. Yo he visto al Real Madrid jugar en un campo embarrado. Esto no es un fútbol de moqueta, un fútbol de spa. Esto no es un fútbol de jacuzzi. Al fútbol se juega en cualquier estado". Además, Roncero, visiblemente enfadado con la imagen que dio el Real Madrid, también criticó el juego de Hazard.

la suspensión, labor del árbitro Es innegable que el enfado de Zidane tiene más que ver con los problemas que tuvo el Real Madrid con el viaje –catalogado como odisea– que con el estado del terreno de juego. Para Zidane, el encuentro debería haberse suspendido, pero, según el reglamento, es el colegiado la figura a la que le recae esa labor.

El artículo 206 del reglamento hace alusión al mantenimiento del terreno de juego. El punto 3 de dicho artículo dictamina que "si las malas condiciones del terreno de juego, bien fuesen imputables a la omisión de la obligación que establece el apartado anterior, bien a una voluntaria o artificiosa alteración de las mismas, determinasen que el árbitro decretara la suspensión del encuentro, éste se celebrará en la fecha que señale el órgano de competición competente, siendo por cuenta del infractor los gastos que se originen al visitante, ello sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en que se pudiera incurrir".

En la misma dirección se rigen el punto 1 del artículo 237, que trata sobre las obligaciones del árbitro; y el punto 2 del artículo 240, sobre las causas de suspensión de los partidos.

cuestionada la 'no cuarentena' Además, la presencia de Zinedine Zidane en Pamplona, dos días después de haber guardado cuarentena por haber sido contacto de un positivo, tuvo lugar para la crítica.

El técnico, que se realizó una prueba PCR dos días antes de la disputa del encuentro, no presentaba síntomas y su presencia en El Sadar dependía de la autorización por parte de LaLiga.

Sin embargo, el protocolo de LaLiga dice que "aunque un resultado salga negativo, alguien que ha estado en contacto directo con un contagiado debe esperar tres días hasta someterse a una nueva prueba –que en el caso de Zidane debería haber sido ayer– y dar negativo, para regresar a las actividades de su equipo". Un hecho, que recordaron en redes sociales, que no ocurrió con David García en la visita de Osasuna al Camp Nou.

