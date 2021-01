Fran Mérida: "Osasuna es un equipo con muchas armas"

Para Fran Mérida (Barcelona, 4/3/1990), la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que enfrentará a Espanyol y Osasuna el próximo domingo a partir de las 12.00 horas en Cornellà-El Prat será especial. Y es que el futbolista catalán se incorporó el pasado verano a la disciplina del conjunto perico tras cuatro temporadas en el cuadro navarro, con el que vivió experiencias de todo tipo (un descenso a Segunda y un ascenso a Primera incluidos) y la fortuna, en forma de sorteo, ha querido que la Copa, que no entiende de categorías, haya servido para cruzar los destinos de su actual equipo, un Espanyol líder de Segunda, y un Osasuna al que se le está atragantando su segundo curso consecutivo en Primera.

Por su pasado reciente, a Fran Mérida le tocó ayer comparecer en rueda de prensa para hablar del choque del domingo y también del que fuera su entrenador hasta la campaña pasada. De hecho, la primera pregunta que le formularon versó sobre su ex equipo y su ex técnico. "Estuve dos temporadas con Jagoba Arrasate y destacaría muchas cosas de él. Ha conseguido que su equipo juegue con unas ideas muy claras y, exceptuando estos dos últimos meses que a nivel de resultados están siendo complicados, ha conseguido muchos éxitos, ha dado mucha estabilidad al equipo y es un rival con muchas armas", analizó el centrocampista catalán.

El exrojillo insistió en que "es cierto que quizás a nivel clasificatorio no vienen en su mejor momento desde que Jagoba es el entrenador, pero es un equipo peligroso y estamos trabajando cómo hacerles daño". Y es que Fran Mérida afirmó que al Espanyol le motiva la Copa: "Es una competición que nos ilusiona muchísimo y seguro que el del domingo va a ser un partido atractivo entre dos equipos de gran nivel. Más allá de que nosotros estemos en Segunda y Osasuna en Primera, los dos tenemos jugadores con talento. Tenemos la suerte de tener una plantilla amplia y la gente está con ganas de jugar. El míster es el que decide y, aunque el principal objetivo del equipo ya sabéis cuál es –el ascenso, aunque en ningún momento empleó Mérida esta palabra–, ni mucho menos vamos a renunciar a la Copa".

"Espero que se vea un buen partido y, sobre todo, que podamos ganar", señaló el ex rojillo, que, pese a no estar disfrutando de demasiados minutos con el Espanyol, reveló que se encuentra bien de cuerpo y de mente. "Creo que un entrenador, cuando hace un once y ve que las cosas van bien, lo normal es que mantenga ese equipo. Salvo alguna semana, el Espanyol está en una buena dinámica y en este sentido entiendo la gestión del entrenador. En cualquier caso, cuando he participado, creo que he estado bien y, aunque no estoy jugando demasiado, también estoy bien de ánimo y con ganas de aportar". Por eso la Copa también es un aliciente para él.