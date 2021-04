Osasuna se puede salvar con 34 puntos

Todo va a depender de la marcha que le metan a sus cuerpos los equipos que corren en la cola de la Liga, pero el desarrollo de la competición señala que la permanencia de esta temporada va a exigir una puntuación baja. Unido esto a que Osasuna ha dado un salto cuantitativo importante con los tres puntos logrados en Villarreal –con 34 se pone en el casillero, a ocho del descenso–, la situación que queda por gestionar en las ocho jornadas que quedan, 24 puntos en juego, se antoja más que asumible. No se vislumbra hecatombe alguna que pueda alterar la permanencia en Primera.

No se puede aplicar la matemática pura y dura al fútbol, en el que entran muchos factores a la hora de decidir quién se queda la victoria a cada encuentro. El desarrollo histórico de la Liga, además, advierte que en las últimas jornadas los equipos suelen apretar –algunos también se pegan tortas monumentales–, que se saltan la lógica que ha dictado su rendimiento en el campeonato y que no se deben descartar las sorpresas. Todo esto se resume en una frase también clásica, que engloba todo: esto es fútbol€

Osasuna juega el domingo en casa frente al Elche (14.00) y este encuentro ante los alicantinos se presenta como decisivo para ratificar la estancia de otra temporada más en Primera. El equipo ilicitano, antepenúltimo de la clasificación, uno de los tres ocupan la zona descenso, es el primero que sirve para realizar una proyección de puntos en la Liga que queda y dibujar así un escenario más posible que improbable. Los 26 puntos que ha obtenido en los 30 encuentros disputados habla de una media de 0,86 por partido. De mantener esta marcha, el conjunto franjiverde obtendría siete en los ocho partidos que quedan –6,93 exactamente–, con lo que llegaría a los 33 puntos.

El Alavés, penúltimo con 24 puntos, se ha movido en una media de 0,8 puntos por partido, lo que le augura para los ocho encuentros que quedan lograr siete más –6,4 dice su media de la temporada– y llegar a los 31 puntos. Al Eibar, el farolillo rojo del torneo con 23 puntos, le sale a 0,76 por partido, lo que le deja una proyección de 6 puntos más, 29 en el total al final de curso.

En este fútbol ficción a base de divisiones de puntos y medias se ve también en los guarismos generales de cada uno de estos equipos del descenso la machada que les espera para salir del atolladero. Elche y Alavés han ganado cinco encuentros de 30 y el Eibar, cuatro. En los ocho que quedan por jugarse, sólo un milagro les salva.

La proyección de puntos aplicada a Osasuna –34 puntos en 30 partidos– indica que los rojillos a este ritmo lograrán nueve puntos todavía. Permanencia holgada.