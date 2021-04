La crítica de Sabalza a la "egoísta" Superliga en la Asamblea de Osasuna se hace viral

Algo se barruntaba Luis Sabalza en la asamblea de compromisarios de Osasuna del pasado 31 de diciembre cuando criticó el proyecto de la Superliga cuando aún quedaban meses para que fuese oficial.





??? Luis Sabalza: "La Superliga europea no es un proyecto ambicioso sino un proyecto egoísta".https://t.co/VazkLl2HGw pic.twitter.com/YVXmwnYINo — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) April 19, 2021

Presidente de la 'EuskalLiga'

COMUNICADO OFICIAL| Luis Sabalza presidirá la nueva Euskoliga creada para competir con la nueva Superliga.



La competición estará formada por 10 equipos junto a 5 invitados, entre ellos Logroñés y Racing. Además, será retransmitida por Navarra TV y EITB. pic.twitter.com/eKz78mgG4v — C.A. OSASUNA (@CAOsasuna_el) April 19, 2021

Osasuna se remitió a las declaraciones por el presidente, Luis Sabalza, en la asamblea de diciembre pasado para expresar su oposición al proyecto. "La Superliga europea no es un proyecto ambicioso sino un proyecto egoísta", dijo entonces el mandatario rojillo. Sabalza reconocía que, en un momento en el que los clubes debieran estar "más unidos que nunca", le producía "mucha tristeza ver como los clubes más poderosos de nuestra liga están lanzando mensajes sobre una supuesta liga europea que atentaría contra la propia esencia de nuestra competición". "Lanzar estos mensajes en esta situación tan dura como la actual me parece una temeridad", sostenía el presidente rojillo, quien opinaba que ese no era un proyecto ambicioso, sino egoísta, "egoísta de una serie de clubes que parece que no están satisfechos en multiplicar por diez el presupuesto de nuestro club".La Liga, que tiene previsto reunirse con los clubes telemáticamente el próximo jueves, condenó "enérgicamente la propuesta anunciada de creación de una competición europea secesionista y elitista, que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo que ocupan lo más profundo del ecosistema del fútbol nacional y europeo".Su crítica, rescatada por el perfil de Osasuna en twitter, se ha hecho viral en las redes y ya supera las 21.000 reproducciones.Pero las redes sociales no pierden el tiempo y, en tono de broma, una cuenta 'fake' (falsa) de Osasuna ha nombrado al presidente de Osasuna como presidente de la 'EuskalLiga', algo que competirá con la anunciada Superliga y que contaría con 10 equipos y cinco invitados. Todo en tono, obviamente, de broma.