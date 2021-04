Arrasate: "Necesitaremos de la mejor versión para ganar al Valencia"

Jagoba Arrasate ha comparecido este martes en la previa del duelo ante el Valencia, donde ha destacado que el equipo quiere conseguir una permanencia que tiene casi definitiva, ha desvelado que realizará algún cambio en el once y, al igual que muchas de las personalidades que forman el fútbol, ha dado su opinión sobre la Superliga.

En cuanto a este nuevo torneo que ha copado la actualidad futbolística en las últimas horas, "la opinión de Osasuna es clara y la mía personal es que no podemos compartir algo que no hay por donde cogerlo. Me ha gustado este rechazo, porque pensamos en la esencia del fútbol y los valores de este deporte y no lo podemos compartir. Soy muy romántico. Me gustaría volver a ver a Osasuna compitiendo en Europa como lo ha hecho otras veces", ha afirmado el técnico rojillo.

En cuanto al partido, el preparador de Berriatua ha señalado que "cuando vienes de dos victorias quieres que siga la racha, que venga otro partido y la victoria del otro dia hace que sea casi definitivo y ganando seguro que lo hace. Queremos ganar y hacer un buen partido. El equipo esta mejor y necesitaremos de esa mejor versión para ganar al Valencia".

Preguntado por el plan que Osasuna llevará a cabo, el vizcaíno ha desvelado que realizará cambios en el once porque "el domingo sacamos el mejor once que entendíamos para ganar y ese no es el mejor para mañana. Es dificil repetir esfuerzos y repetir rendimiento, hay gente que está esperando y mañana queremos ganar y sacaremos un once para ello. Ahora solo pensamos en el mañana y con las secuelas que deje el partido pensaremos luego en Vigo".

La entidad navarra llega a la cita dos puntos por encima de un Valencia que tiene un presupuesto mayor que el de Osasuna. Sobre ello, Arrasate ha mencionado que "en el fútbol hay cosas que son más importantes que un presupuesto y no hay nada que dar por hecho. Estamos haciendo las cosas muy bien en esta segunda parte y estamos cerca. El partido de mañana es muy peligroso y solo estando bien vamos a tener opciones de ganar" y, acerca del cambio que ha experimentado el equipo en las últimas jornadas, Arrasate ha comentado que "al final los equipos como Osasuna priorizamos el tema de no encajar. Cuando entra agua en un barco hay que tapar los agujeros y esa solidez defensiva nos ayuda a estar donde estamos".

"Me gusta mucho cambiar de prefijo y si ponemos el 4 por delante ya lo tenemos y nos acercaríamos a media tabla y cuanto más arriba quedemos mejor", ha apuntado Arrasate sobre conseguir cerrar la permanencia en la categoría.

El técnico rojillo ha incicido en el mensaje que transmite la Superliga europea. "Cuando hablo de valores o pedagogía, cómo les vendes que el esfuerzo no tiene recompensa. Me parece un mensaje peligroso y ahora hablo como padre o profesor", se ha sincerado.

Sobre el partido, Arrasate ha concluido analizando que la clave pasa "seguramente en ser nosotros, ese Osasuna solvente de los últimos partidos, ante un equipo que nos va a exigir y a la espalda nos puede hacer daño y tenemos precisión, más llegada y eso no tenemos que perder. Cambiaremos a algún jugador pero la idea es la misma".