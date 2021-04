Arrasate dice que el club hace lo que debe por David García y Moncayola

Jagoba Arrasate también se pronunció ayer acerca del futuro en el club de dos de los futbolistas destacados esta temporada, David García y Jon Moncayola, a los que Osasuna pretende vincular con contratos largos para su asentamiento dentro de un proyecto de futuro. En el caso del central, las posturas están próximas para que el futbolista amplíe su contrato por cinco temporadas –con aumento de la cláusula de rescisión–, mientras que en lo referente al mediocentro, desde la dirección deportiva también se pretende una operación en las mismas condiciones –contrato hasta 2026 y cláusula de salida más elevada–.

El técnico rojillo dijo que no ha seguido muy de cerca el desarrollo de las noticias respecto a los dos canteranos, pero no dudó en destacar ayer tanto la importancia de los dos futbolistas para el club, como los movimientos acertados desde la entidad para atar a los dos futbolistas navarros.

"El club está encima de ellos, tiene claro lo que tiene que hacer", dijo Arrasate. "Son dos jugadores importantísimos para nosotros y para el futuro del club. En el caso de David (García), parece que la cosa pinta bien. Ya sabéis lo que aporta. Está a un nivel muy muy alto, ha progresado, no hace falta decir que es un jugador fiable, que nos da muchísimo y además es un futbolista de la casa con todo lo que ello supone", señaló el entrenador sobre el central de Ibero.

"Jon (Moncayola) es un jugador más joven, que está dando pasos y es un jugador importante. No tengo ninguna duda de que el club va a hacer todo lo posible para que los dos sigan aquí mucho tiempo", continuó Arrasate, que no quiso vincular su futuro a su presencia o no en el banquillo. "No sé si es un jugador franquicia", matizó sobre la renovación de Moncayola. "No lo sé. Son dos jugadores muy importantes para el presente y el futuro de Osasuna con o sin Jagoba", terminó.