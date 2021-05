Osasuna, a un triunfo o mucho menos de la permanencia matemática

pamplona – Osasuna lleva ya un par de jornadas salvado virtualmente –porque es casi imposible que tres equipos no queden por debajo de los 40 puntos que ostenta–, pero tiene la ilusión y las prisas lógicas de que esa permanencia sea matemática cuanto antes.

Además de su amplísima ventaja de 9 puntos, cuando a los equipos ya solo le quedan 12 por jugar, le beneficia el duelo directo que queda entre dos de sus principales rivales: el Elche-Alavés de la 36ª jornada.





Con los resultados que se han producido en la 34ª jornada, las cuentas de su salvación en la 35ª jornada (en la que visita el próximo sábado al Athletic), sin tener en cuenta los golaverages (porque en múltiples empates se podrían colar equipos con los que los tiene en contra o no ha jugado aún, como el Cádiz), son éstas:

SI GANA, SE SALVA Si Osasuna vence en Bilbao se salva sin depender de ningún otro resultado, porque alcanzaría la cifra de 43 puntos y Eibar (26), Elche y Huesca (30) solo pueden llegar a un máximo de 42.

SI EMPATA Y DOS no ganan, SE SALVA Si Osasuna empata en Bilbao, llega a 41 puntos, por lo que necesita que tres equipos no lleguen a esa cifra. El Eibar ya no puede alcanzarle, por lo que servirían dos de estas tres opciones:

– Que el Huesca no gane en Cádiz (solo podría llegar a 40 puntos).

– Que el Elche no gane en San Sebastián (solo podría llegar a 40 puntos).

– Que el Valladolid pierda en Valencia (solo podría llegar a 40 puntos).

Y también le bastaría esta otra posibilidad:

– Que pierda uno de Huesca, Elche o Valladolid y que el Alavés no gane en casa al Levante (solo podría llegar a 41 puntos pero, al tener el duelo directo con el Elche en la 36ª jornada, uno de los dos no llegaría a 41).

Y la carambola perfecta Osasuna juega ante el Athletic el sábado a las 21.00 horas, y antes juegan:

Real Sociedad-Elche (viernes 21.00)

Alavés-Levante (sábado 14.00)

Cádiz-Huesca (sábado 18.30).

Osasuna saltaría al campo ya salvado en estos casos:

– Derrotas de Elche y Huesca.

– Derrotas de Elche y Alavés.

– Derrota del Huesca y no ganan ni Elche ni Alavés.

Y, en el caso de darse solo un resultado a su favor, aún tendría la opción de la derrota del Valladolid, que visitará al Valencia el domingo a las 16.15 horas.

cuatro momentos para salvarse Dicho todo esto de otra manera, Osasuna puede conseguir la permanencia en la próxima jornada en cuatro momentos distintos:

– El sábado a las 16.00 horas (tras perder el Alavés).

– El sábado a las 20.30 (tras perder el Huesca).

– El sábado a las 23.00 (tras empatar o ganar en Bilbao).

– El domingo a las 18.15 (tras la derrota del Valladolid).

OSASUNA Y ÚLTIMOS EN LA TABLA

J G E P GF GC PT 11. Osasuna 34 10 10 14 31 41 40 16. Valladolid 34 5 16 13 32 46 31 17. Alavés 34 7 10 17 28 52 31 18. Huesca 34 6 12 16 32 50 30 19. Elche 34 6 12 16 29 50 30 20. Eibar 34 5 11 18 26 46 26

datosQuedan 4 jornadas (12 puntos en juego para cada equipo).

De los equipos involucrados, solo queda un duelo directo: el Elche-Alavés de la 36ª jornada.golaverages a favor, pero también alguno en contra.Osasuna tiene varios