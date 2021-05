Budimir: "Jugar y marcar sin la afición es extraño"

Pamplona – Ante Budimir se mostró "muy contento" después de la victoria de ayer ante el Cádiz, en la que colaboró de forma excepcional con dos goles de muy bella factura –con los que ya suma 10 tantos en la presente temporada–. Lamentó, sin embargo, que haya pasado la campaña –faltan dos partidos y solo uno en El Sadar– sin que haya podido hasta el momento disfrutar de un partido con afición en El Sadar: "Es una pena, porque había escuchado mucho sobre el público de El Sadar y es un año sin ellos. Es un poco raro, es un año raro para mí. Jugar, ganar, marcar, sin ellos es un poco extraño. Pero sé que están con nosotros", comentó Budimir a los micrófonos de Movistar LaLiga.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el ariete rojillo lamentó que es "el segundo partido seguido que el rival empieza un poco mejor", aunque alabó que Osasuna volvió a demostrar su "carácter". "Ha sido un partido abierto, con ritmo e intensidad. Es verdad que es el segundo partido seguido que el rival empieza un poco mejor, pero el equipo otra vez demostró el carácter de seguir, de intentar, y pienso que hemos merecido estos tres puntos. Son tres puntos importantes", manifestó el delantero croata de Osasuna.

Sobre sus dos goles, alabó la forma en la que Manu Sánchez, que sumó su quinta asistencia en Liga esta temporada –la cuarta como jugador de Osasuna– le buscó con la mirada para ponerle un balón medido en el primero, en el que remató muy cómodo debido al gran servicio del lateral cedido por el Atlético de Madrid.

"Estoy muy contento. Con este tipo de acciones, como la del primer gol, donde en este caso Manu controla, me mira y me pone el balón perfecto. Es muy bueno esto, porque significa una comunicación entre nosotros que en el fútbol es importante", comentó Budimir, que también agradeció a Jony la asistencia que le dio en su segundo gol de la tarde: "Me busca muy bien", concedió el atacante croata.