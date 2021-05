Osasuna ofrece tres nuevas fechas de visitas guiadas al Sadar los días 17, 18 y 19

A partir del 17 de mayo, el Club Atlético Osasuna abrirá de nuevo las puertas del estadio de El Sadar únicamente a sus socios y también a los poseedores del carnet de Simpatizante. Los aficionados podrán conocer de cerca la reforma que ha sufrido el estadio durante los últimos meses en una serie de visitas guiadas que tendrán lugar de lunes a viernes. El club pone a disposición de sus socios y simpatizantes tres nuevas fechas de visitas guiadas al Sadar los días 17, 18 y 19.

Para acudir, es imprescindible inscribirse previamente en el formulario. Todos los socios o simpatizantes, independientemente de la edad que tengan, deben estar previamente inscritos, y no se admitirá en la visita a nadie que no figure en el listado. Las visitas están limitadas a 17 personas como máximo para cumplir el protocolo acordado con las autoridades sanitarias, por lo que no se permitirán excepciones. Por ese motivo, tampoco se permitirá que acuda una persona distinta a la que figure en el registro de la visita. En la puerta deberá presentar el carnet de socio de la temporada actual y el DNI.

El calendario de visitas se irá ampliando en función de la demanda y conforme se vayan conociendo los compromisos del primer equipo siempre que exista demanda para ello.