Osasuna-Huesca: vuelven los aficionados 500 días después

Pamplona – Osasuna vuelve a jugar hoy delante de su afición, 500 días después de la última vez que lo hizo. Son los días que han pasado desde el 8 de marzo de 2020, cuando Osasuna jugó su último partido con público, si no se cuenta el partido de Copa del Rey ante el Tomares, en el que pudieron entrar unos cientos de aficionados a La Cartuja, la práctica totalidad, del conjunto local.

Desde entonces, desde que Osasuna se impusiera por la mínima ante el Espanyol con un gol de penalti de Roberto Torres, el osasunismo vio desde su casa como los rojillos lograban la permanencia esa temporada, y así también ha vivido de manera íntegra la última campaña. La espera ha sido larga, pero unos pocos afortunados podrán ver a la plantilla de Osasuna muy de cerca esta tarde.

Será el aperitivo, ya que la afición a afronta un nuevo curso con la ilusión de volver a ver un partido de los rojillos en El Sadar, algo que podría llegar el sábado 14 de agosto, de nuevo ante el Espanyol, en la primera jornada de Liga de esta temporada. Y 9 días después, el lunes 23, los rojillos recibirán de nuevo en El Sadar al Celta de Vigo.

Una ilusión que se plasmó en la campaña de renovaciones, en la que la práctica totalidad de los socios rojillos renovaron su condición de socio. Poder acudir al campo no es el único motivo, por supuesto. El equipo ilusiona, el remodelado estadio, en el que los osasunistas únicamente han podido estar a través de visitas guiadas, también. Sin ir más lejos, Osasuna batió su récord de socios la pasada temporada, cuando existía la seguridad de que durante buena parte de la temporada –si no toda, como finalmente acabó sucediendo– no se iba a poder acudir a los estadios, lo que habla muy bien de la fidelidad de la afición rojilla.

Por el momento, la situación sanitaria a día de hoy hace parecer complicado que las previsiones más optimistas –con hasta un 70% del aforo– puedan cumplirse, o incluso que los primeros partidos de la temporada puedan contar con la presencia de público.

La decisión de permitir o no la presencia de público en los estadios depende del gobierno autonómico de la Comunidad en cuestión, por lo que habrá que esperar a ver como está la situación sanitaria a comienzos de agosto para tomar la decisión.