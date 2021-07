Método Tajonar: Osasuna sube la apuesta por la cantera

Pamplona – Osasuna presentó ayer el Método Tajonar, el modo formativo de cantera en el que lleva trabajando los últimos cuatro años. El nuevo proyecto deportivo del fútbol base de la entidad se desarrollará desde el próximo curso hasta el 2024. En la presentación, llevada a cabo por el director de Tajonar, Ángel Alcalde, y el nuevo director técnico de Tajonar, Patxi Puñal, que tuvo su primera comparecencia ante los medios de comunicación en su regreso a casa.

"Con Método Tajonar, Osasuna da un paso firme para que nos lleve a aquello que fuimos atrás y de lo que creo que ya estamos más cerca como referente de la formación de niños con talento en alto rendimiento. Con Tajonar 2017 hemos establecido las bases sobre las que crecer con seguridad y garantías. Método Tajonar llega para quedarse. Se trata de un programa de cantera único y vanguardista, que hunde sus raíces en lo que se ha generado estas cuatro temporadas y lo que quiere es construir un futuro ambicioso. Se trata de un programa de formación integral e individualizada para cada uno de los jugadores que pisan Tajonar", expuso Alcalde.

Entre las principales novedades está la eliminación del puesto de responsable de Gestión del Talento, cuyas funciones quedan integradas en el nuevo puesto de director técnico, cargo que ocupará Patxi Puñal. "La estructura, la organización, el equipo de profesionales, las herramientas informáticas y tecnológicas que tiene Tajonar para mí han sido una gran sorpresa. Nos van a ayudar a conseguir los objetivos y las mejoras de los chavales. No tiene nada que ver con aquel tiempo en el que yo me marché. Aquello me motivo sobremanera. A esto le sumamos el conocimiento que yo tengo del fútbol y del futbolista, los valores y señas de identidad del club más nuevos procesos que vamos a implantar y mejorar... estoy convencido de que nos van a poner a la cabeza de las mejores canteras del fútbol nacional. Nosotros no podremos competir económicamente con otros clubes, pero sí vamos a competir en ser uno de los mejores centros de alto rendimiento para futbolistas", afirmó el nuevo director técnico de Tajonar.

Llegan los 'equipos tajonar' Otra de las novedades en el área de Gestión del Talento es la creación de los Equipos Tajonar, compuestos por jugadores de clubes convenidos de las etapas Infantil y Cadete, y que realizarán entrenamientos semanales en Tajonar que estarán dirigidos por los entrenadores de los equipos de Osasuna de esa misma categoría. En el área de Metodología se realizará una inversión en personal y nuevos procesos. Dentro de esta área se crea un subdepartamento de optimización del talento, que en edades tempranas llevará Iñaki Pacheco; y en una etapa prerendimiento, Pablo Orbaiz.

Nueva área de psicología También se creará un área de Psicología, cuya responsable será la jugadora de Osasuna Lacturale Orvina Adela Griffiths. Así se pretende mejorar la atención psicológica al jugador y a su familia, realizar una atención especial al lesionado y también aplicar la Psicología al fútbol para mejorar el rendimiento. En el Área de Atención al Jugador se mantendrá el Aula de Estudio y se crea la figura del responsable de "Acompañamiento a Jugadores de Residencia", con el objetivo de que tengan una mejor atención académica y social los jóvenes que viven lejos de sus familias. Además, se refuerza la atención de los Servicios Médicos y se crea el desarrollo del programa Valores Osasuna.

