Amorebieta 0 - Osasuna 1: más minutos y otro triunfo

Amorebieta 0

Osasuna 1

AMOREBIETA Roberto Santamaría (Saizar, m.46); Zarrabeitia (Aldalur, m.62), Aimar Sagastibelza (Luengo, m.62), Markel Lozano (Arregi, m.76), Óscar Gil (Irazabal, m.46), Ozkoidi (Iker Seguín, m.76); Mikel Álvaro (Olaetxea, m.62), Mikel San José (Larrucea, m.76), Etxaburu (Álvaro Peña, m.62); Unzueta (Orozko, m.62) y Amorrortu (Obiet, m.76).

OSASUNA Sergio Herrera; Nacho Vidal (David García, m.70), Unai García, Aridane, Cote (Aimar Oroz, m.29); Lucas Torró (Jaume, m.70), Oier (Diego Moreno, m.70), Íñigo Pérez; Iker Benito (Budimir, m.70), Rober Ibáñez (Roberto Torres, m.70); y Barbero.

Gol 0-1, m.52: Aimar Oroz.

Árbitro Gorka Etayo. Amarilla al local Markel Lozano (m.20).

Estadio Urritxe (Amorebieta). 500 espectadores.

Amorebieta – Osasuna venció al Amorebieta en su tercer amistoso de pretemporada, un partido que dejó la mala noticia de la lesión de Cote, que tuvo que ser sustituido en el minuto 29 por un pinchazo en el gemelo de la pierna izquierda. Los rojillos se impusieron gracias a un tanto de Aimar Oroz, que salió precisamente en sustitución de Cote, pero sufrieron en la segunda mitad ante un Amorebieta que mereció el empate. En lo positivo, Arrasate dio mas carga de minutos a los jugadores respecto a los dos primeros partidos y varios jugadores –Herrera, Aridane, Unai García, Íñigo Pérez y Barbero– jugaron todo el encuentro. David García, Roberto Torres y Budimir disputaron sus primeros minutos en esta pretemporada y Jaume Grau debutó con la camiseta de Osasuna.

Comenzó el equipo navarro intentando mandar, aunque la primera llegada fue para el Amorebieta, tras una pérdida de Iker Benito en el centro del campo. Respondió inmediatamente después Cote con un disparo que se marchó por encima del larguero. Osasuna arriesgaba en la salida, perdiendo varios balones, pero, cuando lograba saltar la primera línea rival, salía con velocidad y verticalidad buscando la portería del exrojillo Roberto Santamaría. Antes de llegar a la media hora de partido, Cote se marchaba a la banda tras sufrir un pinchazo en el gemelo en un centro desde la izquierda, siendo sustituido por Aimar Oroz, pasando Íñigo Pérez al lateral izquierdo. Las más clara ocasión para los rojillos en la primera parte fue para Oier, que, tras una buena jugada de Rober Ibáñez, remató fuera. El valenciano fue uno de los más destacados de la primera mitad junto a Aridane, bien con balón y seguro en defensa.

Arrasate no hizo cambios en el descanso y Aimar Oroz no tardó en abrir el marcador al aprovechar una asistencia de Íñigo Pérez tras una jugada que inició Rober Ibáñez. El canterano controló con la derecha y la clavó con la izquierda al palo largo. El Amorebieta pudo empatar poco después con dos opciones muy claras de Amorrortu y San José. Osasuna trató de sobreponerse, pero los minutos ya pesaban en las piernas de varios jugadores. Arrasate movió el banquillo en el minuto 70 dando entrada a Roberto Torres, Diego Moreno, Budimir, David García y Jaume Grau, que debutaba como rojillo. Osasuna pasó a jugar con tres centrales y la modificación no le sentó bien. El rival apretó y los rojillos sufrieron. Los locales buscaron el empate, pero no tuvieron tino ni suerte para lograrlo.