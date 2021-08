Robinson se hace eterno: así fue el mítico 'You'll never walk alone' ante Osasuna

Pamplona – Liverpool y Osasuna protagonizaron ayer un partido amistoso en Anfield en homenaje al malogrado Michael Robinson (Leicester, 12/7/1958-Madrid, 28/4/2020). Pero el verdadero tributo al que fuera jugador de ambos equipos y que falleciera hace poco más de un año víctima de un cáncer llegó en los prolegómenos del encuentro, justo antes del saque inicial. Cuando se escuchaban los compases finales del himno del cuadro local, el mítico You'll never walk alone, los 40.000 aficionados que se dieron cita en Anfield, los jugadores y técnicos de ambos conjuntos, así como los miembros del equipo arbitral, dedicaron un emocionante aplauso en memoria del homenajeado.

PRECIOSO

