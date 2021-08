La plantilla de Osasuna está cerrada

pamplona – Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, dio por cerrada la plantilla para esta temporada y advirtió que los movimientos alrededor del equipo podrían ser de salidas de jugadores, no deseadas, propiciadas por un mercado que se ha disparado en los últimos tiempos y que, en el caso de la Liga española, tiene que ver con los ingresos que van a recibir los clubes provenientes de la Liga por la firma del acuerdo con el fondo CVC.

"Tenemos la misma base del equipo del año pasado y hemos sumado a Cote, Kike García, Areso. Mantenemos el bloque y añadimos dos o tres matices para que mejore", explicó Braulio, "Estamos más que satisfechos, tenemos más alternativas, pero está claro que esta temporada va a ser más difícil mantenerse".

"Al 99% doy por cerrada la plantilla", afirmó, "pero siempre hay matices, porque puede haber problemas con las lesiones, pero la plantilla está prácticamente cerrada".

El director deportivo realizó un doble análisis a la luz de los últimos acontecimientos. "El mercado se está moviendo muchísimo. Se están realizando ahora muchas operaciones. Creo que nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo, independientemente de la entrada del dinero del fondo".

Braulio se refirió así a los ingresos que llegarán desde la Liga después de la firma del acuerdo con el fondo CVC. "A nosotros la llegada de este dinero no nos repercute en nada porque no va a modificar la plantilla. Para el club, yo creo que en el futuro es una buena operación porque tal y como me lo han explicado así lo he entendido. El dinero que llega ahora se puede utilizar en tres años, pero algunos clubes lo van a usar todo ahora. Insisto que, independientemente del fondo, hemos hecho nuestro trabajo".

Braulio considera que este dinero que ha llegado desde la Liga puede afectar a las contrataciones. "Estamos preocupados por las salidas. Algunos equipos se van a gastar ese dinero ahora y eso altera. Puede haber movimientos en ese sentido porque algunos clubes van a utilizar todo ese dinero ahora y pueden producirse fichajes", indicó el director deportivo que no ocultó tampoco que existe una cierta preocupación porque tienen jugadores cotizados.

"Digo que la permanencia va a estar más difícil por esto del dinero que llega ahora a los clubes, pero también porque los equipos que han ascendido tienen más estatus que los de otras temporadas. Ahí está el caso del Espanyol", explicó sobre el objetivo de la permanencia.

El director deportivo rojillo también se refirió a dos circunstancias de la plantilla en dos demarcaciones, en la delantera y en el lateral izquierdo. "Tenemos a Budimir, Kike García y el Chimy. La gestión es difícil cuando miras al banquillo y no ves nada", afirmó. "Nosotros tenemos tres delanteros que los demás no tienen y eso es un lujo. Nosotros tenemos una solución y otros tienen un problema".

"Manu puede jugar de 11. Cote también puede jugar de 11 y Juan Cruz puede hacerlo de central zurdo porque lo ha hecho en muchas ocasiones", explicó sobre los tres jugadores para el lateral izquierdo. "Son variantes que tenemos y eso es bueno. Esto no es un problema".