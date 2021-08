Seguro que todos tienen frases marcadas de sus madres o padres de cuando ustedes eran pequeños. A mí una que me marcó mucho que me decía (y me sigue diciendo) mi santa madre era: "Y si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú te tiras?". Esto solía venir después de que el aquí presente le justificase una acción porque sus amigos también la habían hecho.

Básicamente esta frase solía recordarme que cada uno tiene sus límites y valores, por mucho que comparta algunos con otros. Creo que en la última semana les habría venido muy bien tener a mi madre por la planta noble. Por lo menos esa conclusión saqué de la rueda de prensa de Osasuna para presentar su sí a CVC.

"Si 38 de 42 equipos han dicho que sí, por algo será". Peligrosa afirmación. Vamos a cambiarla un poco. "Si 36 de los 38 son SAD, nosotros por qué no vamos a serlo". ¿A que asusta? Sí, soy consciente de que Sabalza aseguró que Osasuna no se va a convertir a Sociedad Anónima. Pero como ejemplo vale. Y mucho.

Osasuna tiene unos rasgos distintivos que trae muchas alegrías, pero también sus obligaciones. Si los rojillos pierden la esencia para diluirse en el llamado fútbol moderno también caerán otras cosas como la identificación o el arraigo que tanta importancia tienen para el club.

Es como si Jagoba se olvidase del estilo que le ha hecho triunfar aquí para abrazar el tiki-taka. Total, si es lo que hacen 38 de 42 equipos. Por suerte, Arrasate tiene memoria.

Así el entrenador volvió a apostar por un esquema muy reconocible, con un solo punta y con Rubén más cerquita del área. No dudo, seguramente también por memoria, en colocar a Manu de titular pese a que llegó hace tres días.

Y los rojillos reventaron la primera parte, superando al Celta una y otra vez, pero sin suerte de cara a portería.

En la segunda tuvieron menos dominio a raíz del penalti fallado por parte de Rubén, pero aún y todo hubo ocasiones para dar y regalar. Pero todo indica que el camino elegido por Arrasate es el correcto y que el equipo, jugando así, no tendrá problemas.

Y es que lo importante no es si Osasuna va en dirección contraria o no. Lo importante es si va hacia el puente, esté quien esté de acompañante. Madre, te necesitan por El Sadar.