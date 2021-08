Jagoba Arrasate: "Tenemos equipo para hacer daño a domicilio"

Pamplona – El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ayer en la sala de prensa de El Sadar horas antes de volar a Cádiz, donde su equipo juega esta tarde. Tras iniciar la Liga con dos empates sin goles en Pamplona, el técnico señaló el objetivo para el choque de hoy, que, más allá de estrenar el casillero de victorias, pasa "por dar continuidad a lo que hicimos el lunes contra el Celta, pero sobre todo sabiendo que nos enfrentamos a un rival diferente". "Tenemos ganas de ser competitivos fuera de casa, algo que ya conseguimos en los últimos partidos de la pasada temporada", añadió.

¿Por qué será un duelo diferente? A juicio del entrenador de Osasuna, porque "el Cádiz es un rival al que es muy difícil robarle, ya que, como nosotros, no se expone en la salida de balón, y además es un equipo muy organizado que tiene muy claro lo que tiene que hacer porque lleva muchos años con el mismo entrenador". En cualquier caso, Arrasate destacó que Osasuna dispone de una buena plantilla "para hacer daño fuera de casa". Y lo intentará, porque "es importante irnos al parón de selecciones con un buen resultado, ya que si no son 15 días en los que le das más vueltas a la cabeza". "Estamos en la jornada tres, pero el partido contra el Cádiz va a marcar si puedes ser más o menos optimista", opinó.

A Jagoba Arrasate también le tocó hablar sobre los tres descartados debido a diferentes problemas físicos. De Moncayola dijo que, aunque ayer se entrenó con el grupo, no tenía buenas sensaciones. De Kike Barja explicó que "una fascia plantar no es como una rotura de fibras o un esguince, que más o menos sabes cuánto dura la recuperación, sino que es una lesión poco común que nos genera la incertidumbre de cuándo y cómo va a volver, porque es un jugador que necesita esa explosividad para sus arrancadas y frenadas. Hay que dejar tranquilo al chaval y que se recupere lo mejor posible". Y en el caso de Budimir reveló que el club está en contacto con la federación croata: "Entiendo que si no está para jugar en Cádiz, tampoco estará para jugar con Croacia, pero eso ya son temas burocráticos. Lo que quiero es que se recupere porque le necesitamos como el comer y, si está aquí las dos próximas semanas, mucho mejor".

