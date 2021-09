El Málaga continúa con su pataleta por la negativa de Ontiveros

málaga – El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, aseguró ayer sobre la frustrada incorporación del centrocampista malagueño Javier Ontiveros, quien a última hora eligió a Osasuna, que le estuvo "esperando con los contratos encima de su mesa" y consideró que el jugador faltó a su "palabra". La llegada del futbolista marbellí a Osasuna en lugar al equipo malacitano continúa alimentando parte de la polémica en el club andaluz, que no puede ocultar mostrarse dolido por la elección del ahora nuevo futbolista rojillo.

"Si yo te doy mi palabra, jamás te voy a fallar. Había acuerdo con el Villarreal", afirmó en conferencia de prensa Gaspar, que explicó sobre la posterior decisión de Ontiveros de ir cedido a Osasuna que "por la noche" le llamó el presidente del club villarrealense, Fernando Roig, y le dijo que lo sentía y que no sabía "lo que se le ha pasado por la cabeza" al jugador.

El dirigente del Málaga indicó que la negociación con Ontiveros acabó el pasado jueves y que incluso el canterano blanquiazul le "pidió jugar el viernes" siguiente ante el Alcorcón y con el dorsal 22, aunque aseveró que entiende que "el jugador quiera jugar en Primera" y que el asunto "ya es historia".

"Él me dijo que si era en Segunda venía al Málaga y lo acordamos todo. Pero surgió un Primera (Osasuna) y se marchó allí sin más. Yo dije que era casi imposible porque sé cómo es la cabecita de Javi. ¿Defraudado? No, ahora conozco mejor a Javi. Mientras no me defrauden los míos...", sentenció.

El director deportivo del Málaga resaltó que ahora el objetivo del Málaga es "seguir construyendo el equipo" y, aunque remitió a marzo para hablar de otros retos más ambiciosos, dijo que "mejorar lo realizado el año pasado es obligatorio".