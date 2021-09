Arrasate: "Hemos cometido errores y por eso hemos perdido"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, comentó este jueves que su equipo perdió 1-3 ante el Betis al haber cometido errores que dinamitaron cualquier atisbo de remontada rojilla.

"Si cometes errores, lo pagas", arrancó cabizbajo Arrasate su intervención en la rueda de prensa posterior al choque antes de añadir que sus jugadores hicieron un esfuerzo "grandioso" para meterse en el partido con el gol de Kike García con un Sadar en plena erupción.

"Ahora mismo estoy que no me aguanto. Hasta el 0-1 no ha pasado gran cosa, después hemos cometido errores y Sergio Herrera nos ha mantenido en el partido. Hemos empatado y el partido lo habíamos llevado a nuestro terreno, pero hemos cometido un error. Da rabia y es difícil de digerir", explicó Arrasate sobre el guion del partido que pudo ver desde el banquillo.

El de Berriatua indicó que todavía les falta "algo" para estar con los equipos que, en teoría, están llamados a estar en la parte media alta de la tabla.

"Es una situación sencilla de defender. Es un gol que nos han hecho con muchísima facilidad y ha sido determinante", opinó sobre el segundo tanto del Betis firmado por Juanmi.

"Hoy estaremos jodidos, dormiremos poco, pero hay que recuperarse bien para preparar el partido del sábado en Mallorca con la idea de resarcirnos de esta derrota", finalizó.