Jagoba Arrasate: "No hay que dar facilidades"

Jagoba Arrasate anunció cambios en el equipo de esta tarde, pero sobre todo reclamó de sus jugadores lucidez y habilidad para no cometer errores, cruciales para desenlaces como los del anterior encuentro ante el Betis (1-3). "Somos más de analizar todo en conjunto más que diferenciar en casa o fuera", explicó el técnico sobre el rendimiento distinto en casa y fuera. "Hemos tenido resultados muy dispares fuera y en casa, lo hemos analizado. Pero al margen de eso, sobre todo de lo que se trata, no cometer esos errores y no dar esas facilidades para ser más competitivos y poder sacar fuera de casa un buen resultado. Cuando estamos bien y cometemos pocos errores, sacamos buenos resultados, más allá de que sean fuera o en casa. Es donde tenemos que poner el foco. El equipo hace cosas bien, el equipo es alegre en ataqué, sí".

Arrasate considera que se debe hablar de errores, pero también de otras circunstancias, como buscar el empate cuando se va por debajo en el marcador. "Es un poco todo, pero sobre todo que cometes un error en la jugada del 1-2 que te hace sentirte enrabietado, porque te cuesta tanto empatar... Diferenciamos casa y fuera, pero si estamos bien y cometemos pocos errores, sacamos buenos resultados. Tenemos que conceder menos o ser más regulares en ese rendimiento. De lo que se trata es de que el equipo sea más regular y cuanto más regular seas, más cerca estarás del objetivo".

"No veo un partido fácil porque juguemos fuera e imposible la siguiente porque sea en casa", siguió su análisis. "Hay que cometer pocos errores. Creo que con seis jornadas de Liga es poco tiempo para decir que en casa no pasa una cosa y fuera, otra".

El entrenador de Osasuna también anunció que va a haber cambios en la alineación porque hay poco margen entre un partido y otro y porque hay riesgos añadidos a la fatiga. "No van a pasar ni tres días, con viaje entre medio, pero es lo que toca. Tenemos que diferenciar entre lo que es la fatiga para dar un rendimiento óptimo y el riesgo de lesión. Entonces, viendo todo eso, estamos bien, pero sabiendo que necesitamos refrescar al equipo y con ganas también después de una derrota de volver a sumar. Hay gente que ha jugado menos que está preparada. Se junta todo para que mañana (por hoy) veamos un once diferente a los que hemos visto. Pero va ser un equipo reconocible y con esas señas de identidad que tenemos de jugar en campo contrario y de que el equipo rival no esté cómodo", explicó.

El técnico rojillo destacó la solidez del rival. "Destacaría que en los tres partidos de casa sólo ha encajado un gol, que el Villarreal le generó muy poco, el Espanyol muy poco, el Betis también muy poco. Es un bloque muy sólido que viene con la inercia del año pasado, con un entrenador que tiene experiencia en la categoría y va a ser un rival muy complicado. Es un equipo al que es dificilísimo generarle ocasiones y que en ataque tiene las cosas muy claras, sobre todo si le dejas correr, te mata. Entonces, esperamos al mejor Mallorca", terminó.