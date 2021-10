“No podemos mirar para otro lado, no es una broma, es delito”

pamplona – César Muniáin, vicepresidente de Osasuna y responsable de la sección femenina de la entidad navarra, reconoce que el club se sumará a la causa e irán hacia delante en este proceso, siempre y cuando tengan el consentimiento tanto de la familia como de la propia Karolina Sarasua, porque, e insiste, "no hay que olvidar que es una menor".

Muniáin desvela que "el presidente de Nueva Montaña nos dijo que iba a presentar los vídeos que tenía a la policía y José Ángel Peláez (presidente de la Federación de Fútbol de Cantabria) dijo que también iban a investigar. Nos sumaremos a la causa a lo que decidamos hacer entre todos y principalmente lo que decida hacer Karolina y su familia".

De momento, lo único que puede hacer Osasuna es esperar acontecimientos, una vez que la policía analice las pruebas gráficas presentadas por el cuadro cántabro y les comunique las posibilidades que puedan tener. "Primero esperaremos acontecimientos y veremos qué se puede o no hacer", añade.

"Es muy grave lo que han hecho, es delito. Son niños muy pequeños pero tienen que aprender", agrega un César Muniáin que se muestra tajante al afirmar que "no se puede permitir esto".

El vicepresidente segundo de Osasuna desvela que "en cuanto se tome una decisión de lo que se va a hacer en función de las pruebas que haya, lo daremos a conocer e informaremos de ello o de lo que creeremos que debamos hacer", porque "no se puede dejar así, no puede ser solo una broma. Es delito y no podemos mirar para otro lado. Esperaremos a ver qué nos dice la policía por los vídeos que tiene y lo que nos diga la federación sobre qué se puede hacer, que también es parte implicada la Federación de Fútbol de Cantabria al jugarse en su territorio y nosotros nos sumaremos siempre y cuando tengamos el consentimiento de Karolina y su familia, que recordemos que es menor", concluye.

rafa del amo también se une El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, que a su vez es presidente del fútbol femenino en el organigrama de la Federación Española de Fútbol, también ha mostrado su apoyo a Karolina Sarasua, con quien se ha puesto en contacto para conocer de primera mano cómo se encontraba la jugadora. Del Amo afirma que "conociendo a José Ángel Peláez, aseguro que va a llegar hasta el final de la investigación" y señala que, en su caso, "hemos recomendado a los árbitros y árbitras que al mínimo comentario despectivo suspendan el partido y llamen a la Guardia Civil para denunciarlo" y asegura que "nosotros nos sumaremos a la causa".

"No se puede dejar así, no es sólo una broma. Es delito y no podemos mirar para otro lado" césar muniáin Presidente de Osasuna Femenino