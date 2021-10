Colas para el primer entrenamiento de Osasuna en Tajonar con público

Una cola de casi 100 personas a las puertas de Tajonar aguardaba esta mañana para poder disfrutar del entrenamiento de los jugadores de Osasuna por primera vez tras la pandemia.

Osasuna, que anunció la medida la semana pasada, indicó que el acceso al entrenamiento será libre para todas las personas, sean socias o no, hasta completar el aforo máximo de entre 800 y 900 personas según el campo de entrenamiento en el que se desarrolle la sesión.

A partir de ese momento, el personal de seguridad no permitirá el acceso a las instalaciones. el club detalla unas normas A pesar de que se camina hacia la normalidad, el club navarro recuerda una serie de medidas de prevención para los que tengan previsto acudir hoy a las instalaciones y también de forma general. Las recomendaciones tienen que ver con el sentido común y también para que prevalezca el orden.

"El acceso de público se permitirá, por orden de llegada, hasta completar el aforo máximo de cada grada. El público deberá situarse, preferentemente, en los asientos de grada para seguir desde allí el desarrollo de los entrenamientos. No se permitirá el acceso de público en las sesiones en las que el equipo no entrene en los campos de hierba natural o en aquellas que el cuerpo técnico decida que se desarrollen, por cuestiones tácticas, a puerta cerrada. Las redes sociales y la página web del club informarán sobre los horarios de los entrenamientos y si es o no posible el acceso de público. La mascarilla será obligatoria en caso de que no pueda respetarse la distancia mínima de seguridad entre personas. En caso de cumplirse la distancia de seguridad bastará con seguir las mismas normas que en el resto de actividades al aire libre. El público podrá moverse por la instalación con cierta libertad desde la zona de grada hasta la zona del bar, pero no estará permitido transitar por la zona comprendida entre el edificio principal y los campos de hierba ni situarse en las puertas de acceso a oficinas y vestuarios", expone Osasuna.

El club también solicita a los aficionados que actúen con responsabilidad y eviten aglomeraciones y situaciones que puedan comprometer estas medidas. Las instalaciones de Tajonar se cerraron el 14 de marzo del año pasado como consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia. Desde entonces, han regido medidas de control para el acceso a las instalaciones, por ejemplo para los medios de comunicación, mientras que en el caso de los aficionados, han visto cómo se prohibía su asistencia a los entrenamientos, posibilidad que se recupera desde hoy.