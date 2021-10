Javi Martínez: "La gente de aquí ha sido la que le ha dado los resultados a Osasuna"

Javi Martínez Calvo ha comparecido este miércoles en El Sadar con motivo de su renovación como jugador de Osasuna hasta 2026. El centrocampista de Ólvega ha destacado la madurez mental con la que afronta un reto que le ha costado nueve años alcanzar. El jugador, además, se ha mostrado ilusionante con el proyecto que tiene el club rojillo.

Ha comenzado la rueda de prensa Braulio Vázquez, director deportivo de la entidad navarra, que ha desvelado el encuentro que tuvo con los padres del canterano. "Me fui a ver a sus padres porque le quedaba poco de contrato y les dije que teníamos que apostar y creía que con los pasos adecuados Javi podría ser profesional y con los acontecimientos así se ha dado. Quiero felicitar a los que lo captaron, a quienes lo han formado deportivamente y personalmente, y a sus padres, por dejarlo salir tan pronto de casa. Él entendió lo que necesitaba para seguir progresando, sobre todo por su cambio de actitud, y aquí está. Esto no es levantarse por la mañana y jugar en Osasuna, es una serie de causalidades que se han ido dando", ha comentado.

Después, ha tomado la palabra el protagonista, que en primera instancia ha querido acordarse y agradecer a "todas las personas que me han ido acompañando durante estos nueve años, tanto por el fútbol como fuera de él, que me han ayudado y me han permitido que esté aquí hoy".

Ya en el turno de preguntas, el soriano ha reconocido que su renovación supone "finalizar con el proceso de formación que creo que acabó la temporada pasada con esos minutos que tuve y empezar jugando esta temporada, la confianza del club por darme la oportunidad de jugar cinco años más y espero que no solo sean cinco años, sino muchos más".

Sobre la evolución de Javi Martínez se ha ido destacando en las últimas temporadas el cambio de posición y físico que ha experimentado, pero él considera clave el haber cambiado "de chip, un cambio mental, porque pensaba que o se iba para adelante o me quedaba en el camino. Tuve la capacidad de olvidarme del primer equipo y jugar en el filial, porque eso me daría la oportunidad del primer equipo y aquí estoy".

"Tengo 21 años y se lleva hablando de mí desde hace cuatro años. Con 17 no tienes la madurez o el asentamiento para cambiar como futbolista o como persona. Esa decisión me ha venido bien, el cambio físico es importante pero es algo que lleva con mis compañeros", ha proseguido.

En cuanto al proyecto, "ya no solo por el comienzo de esta temporada, sino veo un proyecto ilusionante. Esta Moncá, Jesús y otras renovaciones como la de David, más veterano. Tenemos un grupo muy bueno y queremos seguir adelante", ha apuntado un Javi Martínez que cuando entró en Tajonar con 13 años "lo veía todo muy lejos. Era un sueño. Ahora quizás era más un objetivo porque lo veía más cerca y lo tocaba con los dedos. Es el mejor momento de mi vida, ahora que ya lo tengo, y lo llevaba buscando nueve años".

"Desde que me he dado cuenta de lo que es Osasuna, la gente de aquí ha sido la que le ha dado resultados. Osasuna se tiene que apoyar en los chicos que subimos, por la forma que tenemos de ver las cosas aquí, por los valores que nos inculcan y somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para dar el mejor nivel e intentar ilusionar a la afición", ha continuado exponiendo el soriano, que ha analizado que "mi mejor virtud es estar siempre. No soy yo ni el más rápido, ni el más inteligente, pero estoy ahí y siempre sumo", y ha valorado que tanto él como Monca o Areso "podemos aportar sencillez y hacer las cosas bien. Somos muy naturales, y creo que es muy importante para el fútbol de hoy en día".

"Con Jagoba tengo el vínculo de que él venía de Soria y ha sido importante. Ya son cuatro años que lo conozco, es importante porque es el que me ha dado la oportunidad de jugar", ha concluido.